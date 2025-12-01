BMC की सख्ती लाई रंग, मुंबई की हवा हुई साफ, AQI में आया बड़ा सुधार

Mumbai Air Pollution: पिछले कुछ हफ्तों से मुंबई की हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही थी, जिससे शहर में चिंता का माहौल था. लेकिन अब अच्छी खबर है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के उठाए गए कड़े कदमों का असर दिखने लगा है और पिछले 48 घंटों में मुंबई के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार आया है.

BMC की मेहनत लाई रंग

BMC कमिश्नर भूषण गगराणी ने बताया कि 26 नवंबर से पहले मुंबई का AQI लगातार 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ था. इसी के बाद प्रशासन ने शहर और उपनगरों में प्रदूषण रोकने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी.

क्या-क्या कदम उठाए गए?

BMC ने शहर में प्रदूषण कंट्रोल के लिए 28 प्वाइंट्स वाले दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनका सख्ती से पालन कराया जा रहा है.

दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले निजी और सरकारी, सभी तरह के निर्माण प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई जारी है कई साइट्स को काम रोकने के नोटिस दिए गए हैं.

नियमों का पालन हो इसके लिए सभी वार्डों में टोटल 94 फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें तैनात की गई हैं, जो निर्माण स्थलों की लगातार जांच कर रही हैं.

बेकरी और श्मशानभूमियों को भी साफ फ्यूल पर शिफ्ट करने का काम चल रहा है.

धूल को कंट्रोल करने के लिए सड़कों की धुलाई की जा रही है और पानी की हल्की फुहार छोड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है.

पूरे शहर में लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

मौसम ने भी दिया साथ

बीएमसी ने बताया कि सुधार के पीछे सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई ही नहीं, बल्कि मौसम में आए पॉजिटिव बदलाव का भी बड़ा योगदान है. पहले हवा की रफ्तार सिर्फ 3-4 किमी प्रति घंटा थी, जिससे प्रदूषण एक जगह जमा हो रहा था. लेकिन अब हवा की स्पीड बढ़कर 10 से 18 किमी प्रति घंटा हो गई है. तेज हवा ने प्रदूषण को शहर से दूर ले जाने में मदद की है, जिससे AQI में गिरावट आई.

GRAP-4 अभी लागू नहीं

BMC ने यह साफ किया है कि फिलहाल मुंबई पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 लागू नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसे लागू किया जाएगा. साथ ही प्रशासन ने सभी नागरिकों और प्रोजेक्ट मालिकों से अपील की है कि वे खुले में कचरा न जलाएं और सभी नियमों का पालन करके शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करें.