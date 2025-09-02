विज्ञापन
विशेष लिंक

जापानी टूरिस्ट से ली 1000 रुपए की रिश्वत, नियम तोड़ने का दे दिया 'पास'... गुरुग्राम के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

गुरुग्राम में जापानी पर्यटक से रिश्‍वत लेने के आरोप में तीन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सस्‍पेंड किया गया है. यहां तक की आरोपी होमगार्ड ने महिला को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर कोई रोके तो वह उसकी बात करा दे.

Read Time: 3 mins
Share
जापानी टूरिस्ट से ली 1000 रुपए की रिश्वत, नियम तोड़ने का दे दिया 'पास'... गुरुग्राम के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड
  • गुरुग्राम में जापानी पर्यटक से रिश्वत लेते 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को वीडियो वायरल होने पर निलंबित किया गया.
  • पुलिसकर्मियों ने हेलमेट न होने के आधार पर एक हजार रुपए लिए और चालान की रसीद भी नहीं दी थी.
  • होमगार्ड ने महिला चालक को अपना मोबाइल नंबर देकर कहीं भी रोके जाने पर बात कराने के लिए कहा था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुरुग्राम:

गुरुग्राम में जापानी पर्यटकों से रिश्‍वत लेते ट्रैफिक पुलिस का वीडियो वायरल होने के बाद तीन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सस्‍पेंड कर दिया गया है. ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने जापानी पर्यटन से एक हजार रुपए ऐंठ लिए और चालान की रसीद भी नहीं दी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और ट्रैफिक पुलिस की किरकिरी होने के बाद अधिकारियों ने कार्यवाही की है. खास बात ये है कि वीडियो में होमगार्ड अपना मेाबाइल नंबर देता नजर आता है किसी के भी रोकने पर बात कराने के लिए कहता है. 

दरअसल, जापानी टूरिस्ट से गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमों ने रुपए लेकर चालान की रसीद नहीं दी. इतना ही नहीं गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के इन जवानों ने टूरिस्ट और उसकी महिला साथी से यह रुपए लेकर मानों उन्हें गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए ट्रैफिक नियमों की अवहेलना का पास ही दे दिया. होमगार्ड ने महिला को अपना मोबाइल नंबर देते हुए यह तक कहा कि अगर कोई रोके तो वह उसकी बात करा दें. साथ ही कहा कि आज ही नहीं बल्कि कभी भी गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कोई भी रोक ले तो वह उसका अब दोबारा चालान नहीं होने देगा.  

वायरल वीडियो में क्‍या है?

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्कूटी को महिला चला रही है और उनके साथ जापानी नागरिक बैठे हुए हैं. जैसे ही एक ट्रैफिक सिग्नल से स्कूटी सवार युवती यूटर्न लेती है तो ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है. हेलमेट न होने की बात कहकर उनकी स्कूटी के दस्तावेज सहित महिला चालक का लाइसेंस भी चेक किया जाता है. इसके बाद हेलमेट नहीं होने की बात कहकर कांस्टेबल द्वारा उनका एक हजार रुपए का चालान किए जाने की बात कही जाती है. यह सुनकर जापानी नागरिक पुलिसकर्मियों को यह रुपए दे देता है. हालांकि रुपए लेते ही होमगार्ड उन्हें जाने के लिए कहता है और रसीद मांगने पर भी उन्हें रसीद नहीं दी जाती.

मांगी रसीद, मिला मोबाइल नंबर

रुपए देने के बाद जब युवती पुलिसकर्मियों से रसीद मांगती है तो उन्हें यह रसीद नहीं दी जाती है. उन्हें कहा जाता है कि वह आगे उन्हें कोई भी पकड़े बस इतना कह देना कि पीछे चालान हो गया. उन्होंने पूरे दिन तक चालान नहीं होने देने का दावा किया. काफी देर तक रसीद देने को लेकर महिला और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत हुई और लगातार रसीद मांगी गई जिस पर होमगार्ड उन्हें अपना मोबाइल नंबर दे देता है और कहता है कि गुरुग्राम  ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जब भी उन्हें कोई पुलिसकर्मी रोके तो बस फोन पर बात करा दें. 

जापानी पर्यटक की नहीं सुनी

इस दौरान यहां जापानी सिटीजन पुलिसकर्मियों को अन्य वाहन चालकों को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाता है, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने जापानी सिटीजन की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया. यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो रैफिक पुलिस के आला अधिकारी हरकत में नजर आए और तुरंत ही कार्रवाई करते हुए मौके पर तैनात जेडओ ईएसआई करण सिंह, कांस्टेबल शुभम और होम गार्ड भूपेंद्र को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. उनके खिलाफ जांच के आदेश भी डीसीपी ट्रैफिक ने दिए हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurugram Police, Japanese Man, Bribe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com