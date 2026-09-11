घूस के पैसे नहीं होने पर लेखपाल बोला- बेटी भेज दो, मां ने लगाए गंभीर आरोप 

उत्‍तर प्रदेश के रायबरेली में क्षेत्रीय लेखपाल पर रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. रिश्वत देने पर असमर्थता जताने पर महिला से उसकी बेटी को उसके पास भेजने के लिए कहने का भी आरोप है. पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की है. शिकायत लालगंज सीओ सुजीत राय को जांच सौंपी गई है.

बारिश में गिर गया था मकान

लालगंज के एक गांव में भारी बार‍िश की वजह से मकान ग‍िर गया था. घर गिरी की जांच पड़ताल करने लेखपाल घर आए थे, और परिजनों ने बताया कि लेखपाल ने जांच के नाम पर खर्चा पानी (घूस) मांगा. जब लेखपाल को यह बताया गया कि खर्चा पानी देने के पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने उसकी मां से कहा कि यह जो लड़की खड़ी है इसी को भेज दो.

लेखपाल पर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप

मह‍िला ने आरोप लगाया क‍ि जब लेखपाल की बात नहीं मानी तो उन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दी. उन्होंने कहा कि तुम्हारा मकान नहीं गिरा है बल्कि तुम्हारे चाचा का घर गिर गया. इसकी शिकायत करने जब लड़की तहसील दिवस पर एसडीएम के पास गई तो उसका कहना है कि एसडीएम साहब लगातार हंस रहे थे. उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे. उसने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार है, अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी.

SDM ने आरोप को किया खारिज

एसडीएम लालगंज राजेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोप के जवाब में एक जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है. वह अपने पति के साथ रह रही है, और घर गिरी की राशि को वह खुद लेना चाहती है. सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि जांच की गई है और लड़की के आरोप गलत हैं. लड़की को भेज देने और रिश्वत मांगने के आरोप सही नहीं पाए गए.

यह भी पढ़ें: न‍िकाय चुनाव: क‍िशनगढ़ में मारपीट, डूंगरपुर में बदला EVM; एक घंटे प्रभाव‍ित रही वोट‍िंग