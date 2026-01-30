विज्ञापन
नई दिल्‍ली:

अन्ना हजारे आज से रालेगणसिद्धी में आमरण अनशन करेंगे. उनकीकी मांग है कि महाराष्ट्र में लोकायुक्‍त कानून लागू किए जाने में देरी हो रही है. लोकायुक्त को मंजूरी मिले दो साल से ज्‍यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने कानून को लागू नहीं किया है. बीजेपीअध्यक्ष नितिन नबीन आज दो दिवसीय गोवा दौरे के तहत पणजी पहुंचेंगे. उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने असम दौरे पर डिब्रूगढ़ पहुंच गए हैं. सीएम हिमंता बिस्‍वा सरमा ने एक एक्‍स पोस्‍ट के जरिए यह जानकारी दी है. सरमा ने कहा कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर अमित शाह जी का स्वागत करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं. उनकी यात्रा से ऊपरी असम में विकास, शासन और सांस्कृतिक उत्सवों सहित कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी. हम असम की जनता के लिए उनके मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन की आशा करते हैं. चांदी के दाम गुरुवार को एकाएक 65 हजार रुपये प्रतिकिलो गिर गए. ऐसा माना जा रहा है कि आज चांदी के दामों में ज्‍यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा. 

इधर, क्रिकेटर विराट कोहली के फैन्‍स को बड़ा झटका लगा है. कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया है, जिससे उनके 27.4 करोड़ फॉलोअर्स हैरान हैं. शुक्रवार को उनके और उनके भाई विकास के प्रोफाइल डीएक्टिवेट मिले. इन अकाउंट्स के गायब होने की कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई है.

दिल्‍ली एनसीआर में अगले 72 घंटों फिर बारिश होने से ठंड बढ़ सकती है. मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ों लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है.

Jan 30, 2026 08:55 (IST)
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने को तैयार

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने को तैयार हो गया है. शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया, शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले जाएंगे, प्रयागराज के अफसरों को यह उम्मीद नहीं थी. वे सोच रहे थे माघ पूर्णिमा यानी एक फरवरी के स्नान बाद शंकराचार्य जाएंगे, तब तक उनको मना लेंगे. 28 जनवरी को शंकराचार्य के वाराणसी आने के बाद लखनऊ के दो बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया और पूर्णिमा पर माघ मेले में स-सम्मान स्नान कराने की बात कही. इस पर शंकराचार्य ने दो शर्त रखी हैं. 

Jan 30, 2026 08:24 (IST)
गैंगस्टर रवि पुजारी को एक बार फिर हिरासत में

मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने कुख्यात गैंगस्टर रवि पुजारी को एक बार फिर हिरासत में लिया है. यह मामला साल 2014 का है, जो सांताक्रूज़ इलाके में दर्ज ₹2 करोड़ की रंगदारी से जुड़ा हुआ है. गुरुवार को पुलिस ने पुजारी को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 31 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

Jan 30, 2026 07:03 (IST)
Politics on UGC Rules: मुगल शासन के आखिरी शासक थे अखिलेश, अब कभी नहीं बनेंगे CM

यूसीजी को लेकर गरमाई सिसायत के बीच संगीत सोम बोले-  कुछ लोग बिना तत्वों के बयान बाजी कर रहे हैं. संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह बौखला गए हैं. मैं पहले भी कहता हूं कि मुगल शासन के आखरी शासक थे अखिलेश, अब वो कभी लौट नहीं पाएंगे.

Jan 30, 2026 07:00 (IST)
Arunachal Fire: अरुणाचल के जंगल में लगी आग बुझाने में जुटे सेना के हेलीकॉप्‍टर

अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर जंगल में आग लग गई है, जिसे बुझाने के लिए काफी मशक्‍कत करनी पड़ रही है. वायुसेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों से जंगल की आग को बुझाने के लिए पानी छिड़का जा रहा है. इन हेलीकॉप्‍टरों द्वारा अब तक  12,000 लीटर पानी गिराया जा चुका है.

Jan 30, 2026 06:51 (IST)
Anna Hazare Protest:अन्ना हजारे आज से फिर अनशन पर

अन्ना हजारे आज से रालेगणसिद्धी में आमरण अनशन करेंगे. उनकीकी मांग है कि महाराष्ट्र में लोकायुक्‍त कानून लागू किए जाने में देरी हो रही है. लोकायुक्त को मंजूरी मिले दो साल से ज्‍यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने कानून को लागू नहीं किया है. 

