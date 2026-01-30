अन्ना हजारे आज से रालेगणसिद्धी में आमरण अनशन करेंगे. उनकीकी मांग है कि महाराष्ट्र में लोकायुक्‍त कानून लागू किए जाने में देरी हो रही है. लोकायुक्त को मंजूरी मिले दो साल से ज्‍यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने कानून को लागू नहीं किया है. बीजेपीअध्यक्ष नितिन नबीन आज दो दिवसीय गोवा दौरे के तहत पणजी पहुंचेंगे. उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने असम दौरे पर डिब्रूगढ़ पहुंच गए हैं. सीएम हिमंता बिस्‍वा सरमा ने एक एक्‍स पोस्‍ट के जरिए यह जानकारी दी है. सरमा ने कहा कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर अमित शाह जी का स्वागत करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं. उनकी यात्रा से ऊपरी असम में विकास, शासन और सांस्कृतिक उत्सवों सहित कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी. हम असम की जनता के लिए उनके मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन की आशा करते हैं. चांदी के दाम गुरुवार को एकाएक 65 हजार रुपये प्रतिकिलो गिर गए. ऐसा माना जा रहा है कि आज चांदी के दामों में ज्‍यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा.

इधर, क्रिकेटर विराट कोहली के फैन्‍स को बड़ा झटका लगा है. कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया है, जिससे उनके 27.4 करोड़ फॉलोअर्स हैरान हैं. शुक्रवार को उनके और उनके भाई विकास के प्रोफाइल डीएक्टिवेट मिले. इन अकाउंट्स के गायब होने की कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई है.

दिल्‍ली एनसीआर में अगले 72 घंटों फिर बारिश होने से ठंड बढ़ सकती है. मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ों लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है.

Breaking News Live Updates: