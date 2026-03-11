फिजियोथेरेपिस्ट ने खोला गोविंदा और सुनीता के रिश्ते का राज, गोली लगने के बाद एक भी थेरेपी सेशन में साथ नहीं आईं पत्नी

गोविंदा ने 2024 में गलती से अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने पैर में गोली मार ली थी. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने अपने इलाज के लिए फिजियोथेरेपी सेशन लिए. हाल ही में गोविंदा का इलाज करने वाली फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि वह सुनीता आहूजा से कभी नहीं मिलीं, क्योंकि वह कभी अपने पति के साथ सेशन में नहीं गईं. गलट्टा इंडिया से बात करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट सुरभि धनवाला ने कहा, गोविंदा ने गलती से अपने पैर में गोली मार ली थी. उस समय मैंने उन्हें थेरेपी दी थी.

उन्होंने आगे कहा, "वह बहुत मजबूत पर्सनैलिटी वाले हैं. मैं उनसे एक्सीडेंट से पहले और उसके बाद भी मिली हूं. वह बहुत डिसिप्लिन्ड हैं. वह सुबह जल्दी उठते हैं, योग करते हैं और एक रूटीन बनाए रखते हैं. वह मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं. उनकी जांघों पर चोट लगी थी. गोविंदा के तलाक को लेकर चल रही चर्चा पर कमेंट करते हुए सुरभि धनवाला ने कहा, मैं सुनीता आहूजा से कभी नहीं मिली. वह सेशन के दौरान मौजूद नहीं थीं. वह बहुत मजबूत फाइटर हैं और मुझे यकीन है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कतों को भी ठीक कर लेंगे. फिजियोथेरेपिस्ट ने आगे कहा, उन्हें दर्द है, लेकिन उनकी ताकत मेडिटेशन में है. वह घंटों मेडिटेशन करते हैं. वह बहुत आध्यात्मिक और भगवान से डरने वाले हैं. वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं.

जब गोविंदा ने गोली लगने की घटना के बारे में बात की

2024 में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने गोली लगने की घटना के बारे में बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है. यह एक गहरा घाव है और मैं पूरी तरह से शॉक में था. मैं सोचता रहा, 'अभी क्या हुआ?' मैं कोलकाता में एक शो के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था. सुबह का समय था, लगभग 4:45-5 बजे. रिवॉल्वर गिर गई और मिसफायर हो गया. मैं हैरान रह गया और जब मैंने नीचे देखा, तो खून का फव्वारा बह रहा था.

सुनीता का आरोप, गोविंदा का जवाब

पिछले साल अलग-अलग मौकों पर सुनीता ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया. गोविंदा ने हाल ही में खुलकर बात की और इसे अपने खिलाफ एक साजिश बताया. ANI से बात करते हुए गोविंदा ने कहा कि उन्होंने अभी बोलने का फैसला किया क्योंकि चुप रहने से वह कमजोर दिखेंगे और लोग उनके बारे में जो प्रॉब्लमैटिक इमेज बना रहे थे, उसमें और योगदान देंगे. पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इस पर बात करते हुए एक्टर ने एक बड़ी साजिश का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि उनके अपनों को भी बिना पता चले इस्तेमाल किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में जो देखा है, वह यह है कि कभी-कभी जब हम बात नहीं करते हैं, तो हम या तो कमजोर दिखते हैं या ऐसा लगता है कि हम ही प्रॉब्लम हैं. इसलिए आज मैं जवाब दे रहा हूं. मुझे बताया गया था कि मेरे परिवार के लोग अनजाने में इसमें शामिल हो सकते हैं और उन्हें पता नहीं चलेगा कि एक बड़ी साजिश के शुरुआती स्टेज में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है.

गोविंदा और सुनीता, जिनकी शादी 1987 में हुई. टीना और यशवर्धन के प्राउड पेरेंट्स हैं. जहां टीना ने 2015 में सेकंड हैंड हस्बैंड से बॉलीवुड में डेब्यू किया, वहीं यशवर्धन जल्द ही अपने एक्टिंग डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं.



