दुनिया की राजनीति में खलबली मची है. ग्रीनलैंड मुद्दे और टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय असंतोष दावोस मंच पर खुलकर सामने आया, जहां यूरोपीय और फ्रांसीसी नेताओं ने कड़ा रुख दिखाया. इधर भारत में भी अहम राजनीतिक हलचलें जारी हैं. बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पद संभालते ही बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर कर अपनी संभावित टीम का संकेत दे दिया है.

उधर नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बिल्डर अभी भी फरार है. कार को चार दिन बाद गड्ढे से निकाले जाने के बाद कई अहम सवाल फिर उठ खड़े हुए हैं.

इसी बीच भारत और यूरोप ट्रेड मोर्चे पर ऐतिहासिक कदम की तैयारी में हैं, वहीं बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की आज होने वाली अहम बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं. जम्मू-कश्मीर के डोडा में देर रात आए भूकंप के झटकों ने भी लोगों में दहशत फैला दी.

