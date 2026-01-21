दुनिया की राजनीति में खलबली मची है. ग्रीनलैंड मुद्दे और टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय असंतोष दावोस मंच पर खुलकर सामने आया, जहां यूरोपीय और फ्रांसीसी नेताओं ने कड़ा रुख दिखाया. इधर भारत में भी अहम राजनीतिक हलचलें जारी हैं. बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पद संभालते ही बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर कर अपनी संभावित टीम का संकेत दे दिया है.
उधर नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बिल्डर अभी भी फरार है. कार को चार दिन बाद गड्ढे से निकाले जाने के बाद कई अहम सवाल फिर उठ खड़े हुए हैं.
इसी बीच भारत और यूरोप ट्रेड मोर्चे पर ऐतिहासिक कदम की तैयारी में हैं, वहीं बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की आज होने वाली अहम बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं. जम्मू-कश्मीर के डोडा में देर रात आए भूकंप के झटकों ने भी लोगों में दहशत फैला दी.
देश-दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...
वेनेजुएला में एक और तेल टैंकर हुआ जब्त
अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में एक और वेनेज़ुएला-लिंक्ड प्रतिबंधित तेल टैंकर MV Sagitta को बिना किसी प्रतिरोध के अपने कब्जे में ले लिया है. यह कार्रवाई अमेरिकी सैन्य अभियान Operation Southern Spear के तहत की गई, जिसका उद्देश्य कैरिबियन और लैटिन अमेरिकी समुद्री क्षेत्र में अवैध तेल तस्करी और ‘शैडो फ्लीट’ गतिविधियों को रोकना है.
U.S. Southern Command ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि यह जहाज़ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधित टैंकरों पर क्वारंटीन आदेश की अवहेलना करते हुए संचालित हो रहा था.
सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे सुनेगा आवारा कुत्तों का मामला
सुप्रीम कोर्ट में कल आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों पर सुनवाई के दौरान सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो गईं. अदालत ने अब अगली सुनवाई 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे तय की है.
अगली तारीख पर केंद्र और राज्यों की ओर से सॉलिसिटर जनरल और उनकी टीम याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब पेश करेंगे. इसके बाद अदालत आगे की कार्यवाही पर विचार करेगी.
जम्मू-कश्मीर के डोडा में भूकंप के झटके
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई.
भूकंप के मुख्य पैरामीटर
मैग्नीट्यूड: 3.4
तारीख: 20 जनवरी 2026
समय: 23:29:22 IST
स्थान: 32.89° N, 75.97° E (डोडा)
गहराई: 47 किमी
क्षेत्र: डोडा, जम्मू एवं कश्मीर
भूकंप अपेक्षाकृत हल्का था और फिलहाल किसी तरह की जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.