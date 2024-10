तमाशबीन बने रहे लोग और प्रेमिका को पीटता रहा लड़का, गाजियाबाद का ये वीडियो हो रहा वायरल

गाजियाबाद में एक प्रेमी-प्रेमिका का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में युवक अपनी प्रेमिका को पेट्रोल पंप पर बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहा है और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने हुए देख रहे हैं. न ही कोई कुछ बोल रहा है और न ही कोई लड़की की मदद के लिए आगे आता है. इतना ही नहीं लोग इस घटना का वीडियो भी बनाते हैं लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है.

इस तरह की घटना सही में समाज पर सवाल उठाती है. प्रेमिका को इस तरह से बेरहमी से जमीन पर पटक कर पीटना कई सवाल खड़े कर रहा है लेकिन उस वक्त किसी का भी पीड़िता की मदद के लिए आगे न आना और भी शर्मनाक है. इतना ही नहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Dear Women,



Do you really think crying for such men is worth it?



Respect Yourself!



📍Ghaziabad