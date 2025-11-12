विज्ञापन
ये हो क्या रहा है? पहले दिल्ली ब्लास्ट, अब एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित रूप से कराई गई. जांच के लिए उसे एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया. सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया.

ये हो क्या रहा है? पहले दिल्ली ब्लास्ट, अब एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी
फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी.
  • दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद देश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ाकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.
  • मुंबई से वाराणसी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट को बम धमकी मिलने पर तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई.
  • धमकी भरे ईमेल में दिल्ली, चेन्नई, गोवा समेत कई एयरपोर्ट्स का उल्लेख था, जिसके बाद सभी जगह जांच तेज की गई.
नई दिल्ली:

दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद देश के ज्यादातर शहरों में हाई अलर्ट है. चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है. दो दिन बीlने के बाद भी लोगों के दिल से खौफ निकलने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच मुंबई से वाराणसी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. धमकी मिलते ही लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया.

दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर भी बम होने की सूचना

गहन सुरक्षा के बीच फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित रूप से कराई गई. जांच के लिए उसे एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया. सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया. बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है. इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर भी बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया. बुधवार शाम 4 बजे फायर ब्रिगेड कोबम होने की जानकारी दी गई थी. हलांकि जांच के बाद यह महज अफवाह निकली. बता दें कि धमकी भरा ईमेल इंडिगो के शिकायत पोर्टल पर भेजी गई थी. इसमें दिल्ली, चेन्नई और गोवा समेत कई अन्य एयरपोर्ट्स का भी ज़िक्र था. सूचना के बाद सभी जगहों पर एहतियातन जांच की गई थी. ये जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से सामने आई है.

फ्लाइट से सुरक्षित बाहर निकाले गए यात्री

धमकी के सोर्सेस की जांच की जा रही है. एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता के बयान के मुताबिक, “वाराणसी जाने वाली फ्लाइट को सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी. प्रोटोकॉल के मुताबिक, बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी को तुरंत सचित किया गया सभी जरूरी सुरक्षा एहतियात बरते गए. फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से उतारकर सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया. जरूरी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू होगा. 

इन एयरपोर्ट्स के लिए मिली थी बम की धमकी 

1. दिल्ली

2. मुंबई

3. चेन्नई

4. तिरुवनंतपुरम

5. हैदराबाद

धमकी भरा ईमेल दोपहर 3:40 से 3:45 के बीच मिला था. जिसके बाद बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने तुरंत मामले की जांच शुरू की, जो महज अफवाह निकली.

Delhi Blast, Air India Flight Bomb Threat, Bomb Threat To Delhi Airport, Flights Bomb Threat
