डल लेक के किनारे सजी सुरों की महफिल, NDTV Good Times के कॉन्‍सर्ट में सोनू निगम ने जीता सबका दिल, देखें वीडियो

सोनू निगम के अनुसार वह पिछले साल पहली बार कश्‍मीर आए थे और तब उन्‍हें पता लगा कि क्‍यों कश्‍मीर को धरती का स्‍वर्ग कहा जाता है. 

  • सोनू निगम ने कश्मीर घाटी में पहली बार लाइव कॉन्सर्ट कर संगीत के माध्यम से एकता का संदेश दिया.
  • सोनू निगम ने अपने कॉन्सर्ट में मोहम्मद रफी के गीतों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी हिट गीत भी प्रस्तुत किए.
  • कॉन्सर्ट पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आयोजित बड़े इवेंट्स में से एक था, जिसने माहौल को खास बनाया.
श्रीनगर:

कश्‍मीर घाटी के लिए रविवार को एक बड़ा मौका आया जब यहां पर बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम ने पहली बार लाइव कॉन्‍सर्ट में परफॉर्म किया. NDTV Good Times के इवेंट के जरिये जहां उन्‍होंने घाटी में सुरों की महफिल सजाई तो वहीं कश्‍मीरियों के लिए सोनू को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना अपने आप में एक कभी न भूलने वाले पल की तरह था. सोनू ने कॉन्‍सर्ट से पहले खास बातचीत में कहा था कि वह घाटी में संगीत के जरिए एकता का संदेश देने आए हैं.

सोनू के कॉन्‍सर्ट ने बांधा समां 

सोनू निगम के अनुसार वह पिछले साल पहली बार कश्‍मीर आए थे और तब उन्‍हें पता लगा कि क्‍यों कश्‍मीर को धरती का स्‍वर्ग कहा जाता है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में कोई बड़ा इवेंट हो रहा था और सोनू के कॉन्‍सर्ट ने इस इवेंट को और खास बना दिया.

मोहम्‍मद रफी के मशहूर और हिट गानों के साथ जहां सोनू ने उन्‍हें श्रद्धांजलि दी तो वहीं सोनू ने भी अपने हिट नंबर्स पर परफॉर्म किया.

जो वीडियोज यहां से आए वो बता रहे थे कि जनता ने किस कदर कॉन्‍सर्ट को एन्‍जॉय किया. 

सोनू ने कहा कि कश्‍मीर हमेशा से फिल्‍म मेकिंग और म्‍यूजिक के लिए हमेशा से अहम हिस्‍सा रहा है. सोनू के मुताबिक कश्‍मीर हमेशा से स्‍वर्ग रहा है और इसे इसी तरह से रहना चाहिए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Sonu Nigam, Ndtv Good Times Concert, NDTV Good Times Music Concert
