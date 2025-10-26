- सोनू निगम ने कश्मीर घाटी में पहली बार लाइव कॉन्सर्ट कर संगीत के माध्यम से एकता का संदेश दिया.
- सोनू निगम ने अपने कॉन्सर्ट में मोहम्मद रफी के गीतों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी हिट गीत भी प्रस्तुत किए.
- कॉन्सर्ट पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आयोजित बड़े इवेंट्स में से एक था, जिसने माहौल को खास बनाया.
कश्मीर घाटी के लिए रविवार को एक बड़ा मौका आया जब यहां पर बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम ने पहली बार लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया. NDTV Good Times के इवेंट के जरिये जहां उन्होंने घाटी में सुरों की महफिल सजाई तो वहीं कश्मीरियों के लिए सोनू को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना अपने आप में एक कभी न भूलने वाले पल की तरह था. सोनू ने कॉन्सर्ट से पहले खास बातचीत में कहा था कि वह घाटी में संगीत के जरिए एकता का संदेश देने आए हैं.
सोनू के कॉन्सर्ट ने बांधा समां
सोनू निगम के अनुसार वह पिछले साल पहली बार कश्मीर आए थे और तब उन्हें पता लगा कि क्यों कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में कोई बड़ा इवेंट हो रहा था और सोनू के कॉन्सर्ट ने इस इवेंट को और खास बना दिया.
#NDTVGoodTimesConcert: सिंगर सोनू निगम के LIVE परफॉर्मेंस पर झूम उठा श्रीनगर.@ndtvgoodtimes | #NDTVGoodTimes | #SonuNigam pic.twitter.com/zzCWmJMPSt— NDTV India (@ndtvindia) October 26, 2025
जो वीडियोज यहां से आए वो बता रहे थे कि जनता ने किस कदर कॉन्सर्ट को एन्जॉय किया. कॉन्सर्ट की होस्टिंग की थी फेम गुरुकुल जीतने वाले कश्मीर के काजी तौकीर ने और उन्होंने इवेंट के NDTV Good Times का शुक्रिया अदा किया.
'ये NDTV Good Times का पहला Concert है..हम इसको स्पेशल बनाना चाहते थे” — NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ @rahulkanwal @NDTVGoodtimes | #NDTVGoodTimesConcert pic.twitter.com/GB3CyU7ELS— NDTV India (@ndtvindia) October 26, 2025
मोहम्मद रफी के मशहूर और हिट गानों के साथ जहां सोनू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी तो वहीं सोनू ने भी अपने हिट नंबर्स पर परफॉर्म किया.
श्रीनगर: डल लेक पर सोनू निगम ने सजाई सुरों की महफिल#NDTVGoodTimesConcert pic.twitter.com/FaeudZhN47— NDTV India (@ndtvindia) October 26, 2025
#NDTVGoodTimesConcert | श्रीनगर के सिंगर काज़ी तौकीर ने NDTV Good Times को कहा शुक्रिया. NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ @RahulKanwal से बात करते हुए हो गए भावुक@AdityaRajKaul | #NDTVGoodTimes pic.twitter.com/HIUs0FPdn9— NDTV India (@ndtvindia) October 26, 2025
#NDTVExclusive | 'रफी साहब हमारे घर में पीर की तरह माने जाते हैं': सोनू निगम#SonuNigam | @malhotra_malika pic.twitter.com/ikX0MyYJjM— NDTV India (@ndtvindia) October 26, 2025
सोनू ने कहा कि कश्मीर हमेशा से फिल्म मेकिंग और म्यूजिक के लिए हमेशा से अहम हिस्सा रहा है. सोनू के मुताबिक कश्मीर हमेशा से स्वर्ग रहा है और इसे इसी तरह से रहना चाहिए.
#NDTVExclusive | 'मुझे जिंदगी के हर फेज ने सिखाया...': सोनू निगम#SonuNigam | @malhotra_malika pic.twitter.com/5QEAPjaRhK— NDTV India (@ndtvindia) October 26, 2025
