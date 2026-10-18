Tiger Shroff Firing: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग, मुंबई पुलिस ने बताया कैसी है हालत

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर तीन अज्ञात बाइक सवार ने गोलीबारी की है. ये हादसा तब हुआ जब टाइगर अपने घर से बाहर जा रहे थे. हमलावरों ने जुहू के पुष्पा पार्क इलाके में हमला किया. इस गोलीबारी में टाइगर श्रॉफ, उनके ड्राइवर और एक ऑटो-रिक्शा चालक घायल हो गए. हमले के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

टाइगर के ड्राइवर को सीने के बाएं हिस्से में गोली लगी है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है. उसे कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच मुंबई पुलिस ने बताया है कि टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है. घटना का वीडियो भी सामने आ रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों ने 5 सेकेंड में 5 राउंड गोलियां बरसा दीं. ये गोली भीड़भाड़ वाले इलाके में चलाई गई है.

इस हमले की जिम्मेदारी अनिल पंडित और हरमन संधू नाम के शख्स ने ली है. ये शख्स खुद को लॉरेंस बिश्वोई गैंग का बताता है. एक ऑडियो जारी कर कहा, "जो आज ये टाइगर श्रॉफ का काम हुआ है इसकी जिम्मेदारी में अनिल पंडित और हरमन संधू लेते है. इसको (टाइगर) हमने कॉल करके समझाया था पर इसको समझ नहीं आई इसलिए आज इसको बढ़िया तरह ही समझा दिया और जो भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हमारी बात नहीं सुनेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा अगला नंबर उसका होगा."

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