विज्ञापन
विशेष लिंक

बिलासपुर में घर में मिला पति-पत्नी का शव, मरने से पहले दीवार पर बच्चों के लिए लिखा यह मैसेज

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को एक घर में एक महिला और पुरुष का शव पाया गया. दोनों पति-पत्नी थे. शुरुआती जांच में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पति ने पत्नी की हत्या करके आत्महत्या कर ली है.

Read Time: 3 mins
Share
बिलासपुर में घर में मिला पति-पत्नी का शव, मरने से पहले दीवार पर बच्चों के लिए लिखा यह मैसेज
बिलासपुर:

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को एक घर से दो लोगों के शव बरामद किए गए. दोनों मृतक पति-पत्नी थे. पति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था तो पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था. इसके साथ ही कमरे की दीवार पर एक मैसेज लिखा था. इसमें एक व्यक्ति को इन मौतों के लिए जिम्मेदार बताया गया है. इस दंपति के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं. इन बच्चों के लिए भी दीवार पर संदेश लिखा है. पहली नजर में यह मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है. फोरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंच कर सबूत जुटाए. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

कहां और कब हुई घटना

यह मामला बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में स्थित अटल आवास कॉलोनी का है. वहां के एक मकान में राज तांबे अपनी पत्नी नेहा उर्फ शिवानी तांबे और तीन छोट बच्चों के साथ रहता था. सोमवार को राज और नेहा का शव उनके घर में मिला. नेहा उर्फ शिवानी तांबे का शव बिस्तर पर पड़ा था तो राज तांबे पंखे से फंदे पर लटका हुआ था. कमरे की दीवार पर लिपस्टिक से कई बातें लिखी हुई थीं. इनमें राजेश विश्वास नाम के एक व्यक्ति नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था. दीवार पर लिखा था कि पत्नी के फोन पर बातचीत करने को लेकर विवाद होता रहता था. पति ने अपनी मौत के लिए उसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है. दीवार पर लिखा है,''राजेश विश्वास के कारण हम मर रहे हैं, बच्चे I Love You.'' 

Latest and Breaking News on NDTV

मृत दंपती करीब 10 साल से साथ रह रहे थे. दोनों ने लव मैरिज की थी. दोनों एक निजी कंपनी में सफाईकर्मी के रूप में काम करते थे. उनके तीन छोटे बच्चे हैं. मोहल्ले वालों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच चरित्र पर अविश्वास को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था. जब 24 नवंबर की दोपहर तक घर से कोई बाहर नहीं निकला. इसके बाद मृतका की मां रीना चिन्ना अपनी बेटी को देखने पहुंची. दरवाजा बंद था, जिसे खोलकर जब वो अंदर पहुंचीं तो पूरा दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए.

फोरेंसिक जांच में पत्नी के गले पर खरोंच के निशान मिले हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि पति ने पहले गला दबाकर उसकी हत्या की होगी और बाद में खुद फांसी लगा ली.घटनास्थल से एक लिखित सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जिसमें उन्हीं आरोपों का जिक्र है जो दीवार पर लिखे हुए हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

ये भी पढ़ें: राबड़ी देवी के बाद बेटे तेज प्रताप को भी बंगला खाली करने का नोटिस, जानें क्यों मिला ये आदेश

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhattisgarh News, Bilaspur News, Suicide
Get App for Better Experience
Install Now