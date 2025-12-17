विज्ञापन
मुजफ्फरपुर में चार लोगों के सुसाइड मामले में हरकत में आई पुलिस, निजी फाइनेंस कंपनियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

बुधवार को सिटी एसपी कोटा कुमार किरण डीसीपी ईस्ट टू मनोज कुमार सिंह और सकरा थाना की पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र के कई निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर पर पहुंच कर फाइनेंस कंपनी के काम करने के तरीकों की जांच की. वहीं इस कारवाई के बाद निजी फाइनेंस कंपनी के बीच हड़कंप मच गया है.

मुजफ्फरपुर:

मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत में बीते दिनों एक शख्स ने अपने पांच बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी. नवलपुर मिश्रौलिया गांव के वार्ड संख्या चार में हुई इस घटना में अमरनाथ राम की तीन बच्चों के साथ मौत हो गई थी. वहीं गनीमत रही कि दो मासूम बच्चों की जान बच गई, अब इस घटना का कारण सामने आया है.

वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जांच के दौरान जब आसपास के लोगों से बात की तो यह बात निकलकर सामने आई कि मृतक अमरनाथ राम ने निजी फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा था और फाइनेंस कंपनी के कर्मी लगातार लोन रिकवरी को लेकर अमरनाथ राम पर दबाव बना रहे थे.

इतना ही नहीं लोगों का कहना था कि निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी जब भी अमरनाथ राम के घर पर पहुंचते थे तो उसे काफी बुरा भला भी कहते थे और उसी प्रताड़ना से तंग आकर अमरनाथ राम ने तीन बच्चों की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली.

वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निजी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सिटी एसपी कोटा कुमार किरण कर रहे हैं.

इसी क्रम में बुधवार को सिटी एसपी कोटा कुमार किरण डीसीपी ईस्ट टू मनोज कुमार सिंह और सकरा थाना की पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र के कई निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर पर पहुंच कर फाइनेंस कंपनी के काम करने के तरीकों की जांच की. वहीं इस कारवाई के बाद निजी फाइनेंस कंपनी के बीच हड़कंप मच गया है.

