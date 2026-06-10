विज्ञापन
विशेष लिंक

मणिपुर में 14 कुकी नागरिकों की रिहाई के अगले दिन मिले 6 लापता नगा पुरुषों के शव

मणिपुर पुलिस ने कहा कि 450 जवानों के लगातार करीब 24 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
मणिपुर में 14 कुकी नागरिकों की रिहाई के अगले दिन मिले 6 लापता नगा पुरुषों के शव
6 शव मिला
  • मणिपुर पुलिस ने कांगपोकपी जिले में सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए छह नगा पुरुषों के शव बरामद किए हैं.
  • पुलिस ने लगभग चौबीस घंटे की तलाशी के बाद 13 मई को बंधक बनाए गए लोगों के शव खोजे और कानूनी कार्रवाई शुरू की है.
  • 14 कुकी लोगों को एक महीने पहले सेनापति जिले से हथियारबंद समूहों ने अगवा किया था.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मणिपुर पुलिस ने बुधवार को बताया कि उन्हें 6 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिनके लापता नगा पुरुष होने की संभावना है. इन लोगों को कांगपोकपी जिले में सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था. पुलिस ने बताया कि मणिपुर के सेनापति जिले में लगभग एक महीने पहले हथियारबंद समूहों द्वारा अगवा किए गए 14 कुकी लोगों को रिहा कराने की घटना के एक दिन बाद इन शवों को बरामद किया गया.

नगालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने 14 कुकी लोगों को रिहा कराने की घटना का स्वागत करते हुए 6 नगा बंधकों की सुरक्षित रिहाई की अपील की थी. पुलिस ने सोशल मीडिया ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मणिपुर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)और असम राइफल्स के लगभग 450 जवानों के साथ खोजी कुत्तों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम की मदद से करीब 24 घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद, आज दोपहर 6 शव बरामद किए गए.

माना जा रहा है कि ये शव उन लोगों के हैं जिन्हें 13 मई, 2026 को लेइलोन वाइफेई से बंधक बनाया गया था. पुलिस ने बताया कि 13 मई को कांगपोकपी जिले में चर्च के तीन नेताओं की हत्या के बाद अगवा किए गए लोगों में ये 14 कुकी और छह नगा लोग भी शामिल थे. उसने कहा कि पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है और जांच जारी है. अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए इंफाल के रिम्स (क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान)अस्पताल लाया जाएगा.

ये भी पढ़ें : हमारे पास 64 विधायक, स्पीकर को सौंपेंगे समर्थन पत्र... बंगाल में सियासी उठापटक के बीच बोले ऋतब्रत बनर्जी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Body Found
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com