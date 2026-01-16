मुंबई में जीत के बाद इंटरनेट पर छा गई 'रसमलाई', जानिए BJP ने किसे मिर्ची लगाई

- महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जोरदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर रसमलाई चर्चा का केंद्र बन गई
- तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई के प्रचार के दौरान मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रसमलाई का तंज कसा था
- राज ठाकरे ने अन्नामलाई पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीजेपी अब बाहर से नेताओं को लेकर आ रही है
BMC Election 2026: महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रही है वह है रसमलाई. थोड़ा हैरानी होगी, लेकिन सोशल साइट एक्स पर रसमलाई तैर रही है. वजह दिलचस्प है. दरअसल चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलई मुंबई पहुंचे, तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने रसमलाई के कटाक्ष के साथ उनका स्वागत किया था. अब चुनाव नतीजे आए तो राज ठाकरे की पार्टी की पस्त हालत है और जहां अन्नामलई प्रचार के लिए गए थे, वहां मिली जीत पर बीजेपी ने पलटवार कर डाला और रसमलाई ट्वीट कर दी.
Ordered some rasmalai. #BMCResults pic.twitter.com/YXxi9J5XH7— P C Mohan (@PCMohanMP) January 16, 2026
नतीजों के बाद बीजेपी का पलटवार
जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए, पासा पूरी तरह पलट गया. जहां एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी मनसे का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, वहीं जिन इलाकों में अन्नामलाई ने सभाएं की थीं, वहां बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की. बीजेपी ओडिशा और नेता पी.सी. मोहन ने एक्स पर रसमलाई का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि, 'कुछ रसमलाई ऑर्डर की हैं.'
क्या था रसमलाई का पूरा विवाद?
इस रसमलाई विवाद की शुरुआत चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी. जब तमिलनाडु बीजेपी के बड़े नेता के. अन्नामलाई मुंबई में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो मनसे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने उन पर तंज कसा था. अन्नामलाई के नाम का मजाक उड़ाते हुए राज ठाकरे ने एक जनसभा में कहा था कि बीजेपी अब बाहर से 'रसमलाई' बुला रही है." उनका इशारा था कि महाराष्ट्र के चुनाव में दक्षिण भारतीय नेता की क्या जरूरत?
मीम्स की बौछार
रिजल्ट आने के बाद ट्रेंडिंग टॉपिक एक्स पर #Rasmalai और #Annamalai टॉप ट्रेंड्स में शामिल हैं. लोग जमकर मीम्स की बौछार कर रहे हैं.
Hello @RajThackeray, Kaisi lagi Rasmalai ? 😂#DevaBhauWins pic.twitter.com/KmN2RMYeDT— Ocean Jain (@ocjain4) January 16, 2026
राजनीति में हार-जीत तो चलती रहती है, लेकिन कभी-कभी हार का स्वाद इतना मीठा हो जाएगा, किसी ने सोचा ना था. हरियाणा चुनावों में जलेबी के चर्चे के बाद अब महाराष्ट्र निकाय चुनावों (BMC) के नतीजों ने सोशल मीडिया पर रसमलाई का शोर मचा दिया है.
From Jalebi to Rasmalai .@BJP4India Roxx :-) pic.twitter.com/KJlncnt0UN— Superastar Raj 🇮🇳 (@NagpurKaRajini) January 16, 2026
Hello @RajThackeray, Kaisi lagi Rasmalai ? 😂#DevaBhauWins pic.twitter.com/8nnHULERkv— Mudit Jain (@MuditJain_IN) January 16, 2026
16 जनवरी 2026 को आए बीएमसी (BMC) के नतीजों में पासा पूरी तरह पलट गया. भाजपा गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि राज ठाकरे की पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. अब यही रसमलाई शब्द राज ठाकरे के परेशानी का बन गया है.
Heights of trolling :— Rishi Bagree (@rishibagree) January 16, 2026
BJP workers are sending Kesariya Rasmalai boxes to SSUBT and MNS leaders. pic.twitter.com/Z2Ps7kfMGv
Welcome to Raj Thackeray's new rasmalai shop!#BMCResults pic.twitter.com/21i5TaF7kB— Being Political (@BeingPolitical1) January 16, 2026
Meanwhile:— Anish Singh (@The_anishsingh) January 16, 2026
Raj Thackeray is taking a dip in a lake of Rasmalai.😄 #BMCResults #BMCElections #DevaBhauWins https://t.co/qSHuRuox2l pic.twitter.com/2f7Nlkfot9
