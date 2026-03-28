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असम के जोरहाट में जोरदार विस्फोट, दो लोगों की मौत, दो अन्य घायल

विस्फोट का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. अधिकारी विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

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असम के जोरहाट में जोरदार विस्फोट, दो लोगों की मौत, दो अन्य घायल
  • असम के जोरहाट जिले के राजामैदाम न्यू कॉलोनी में कबाड़ की दुकान में हुए विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई
  • मृतकों की पहचान नूर मोहम्मद और आठ वर्षीय मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है
  • पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है, लेकिन विस्फोट के सटीक कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है
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गुवाहाटी:

असम के जोरहाट जिले के राजामैदाम न्यू कॉलोनी इलाके में शनिवार को एक कबाड़ की दुकान में हुए जोरदार विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई. वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतकों की पहचान नूर मोहम्मद (40) और मोहम्मद इकबाल (8) के रूप में हुई है, जबकि घायलों में सेहनाज बेगम (12) और नूरजहां बेगम शामिल हैं.

पुलिस ने बताया कि नूर मोहम्मद की विस्फोट के बाद मौके पर ही मौत हो गई. विस्फोट इतना तीव्र था कि उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया, जो विस्फोट की भयावहता को दर्शाता है.

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इस घटना में दो बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए - एक आठ वर्षीय लड़का मोहम्मद इकबाल और एक 12 वर्षीय लड़की सेहनाज बेगम. दोनों को तत्काल उपचार के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया. इकबाल ने बाद में दम तोड़ दिया. वहीं लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है. इसके अलावा, नूरजहां बेगम नाम की एक महिला विस्फोट में मामूली रूप से घायल हो गई.

घटना के तुरंत बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. विस्फोट का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. अधिकारी विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

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चुनाव से पहले इस घटना ने इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है, जिससे स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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