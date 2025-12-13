विज्ञापन
तिरुवनंतपुरम में ढह गया वामपंथ का 'किला', निकाय चुनाव में बीजेपी ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

तिरुवनंतपुरम के 101 वॉर्ड में से बीजेपी ने 50 पर जीत दर्ज की है. एलडीएफ को 29 सीटों पर विजय मिली है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई.

  • केरल के निकाय चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में जीत हासिल की है
  • तिरुवनंतपुरम के 101 वॉर्ड में भाजपा ने 50 सीटें जीतकर एलडीएफ के 45 साल के कब्जे को खत्म किया है
  • एलडीएफ को 29 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने केवल 19 सीटों पर विजय प्राप्त की है
तिरुवनंतपुरम:

केरल के निकाय चुनाव के नतीजे ने बीजेपी में जोश भर दिया है. भगवा दल के नेतृत्व में एनडीए ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में जीत दर्ज की है. इस सीट पर पिछले 45 साल से सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ का कब्जा था. इस जीत के साथ ही राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को बड़ा बूस्ट मिला है. तिरुवनंतपुरम के 101 वॉर्ड में से बीजेपी ने 50 पर जीत दर्ज की है. एलडीएफ को 29 सीटों पर विजय मिली है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई. दो निर्दलीय कैंडिडेट को भी जीत मिली है.

इसके अलावा एनडीए ने पलक्कड नगरपालिका में अपना कब्जा बरकरार रखा है. यहां एनडीए ने करीबी मुकाबले में यूडीएफ को मात दी. इसके अलावा पार्टी ने तिरुपुनुत्थापुरा नगरपालिका सीट एडीए ने कांग्रेस ने नेतृत्व वाले यूडीएफ से छीन लिया है.हालांकि, भाजपा निगम में निर्णायक बहुमत से एक सीट पीछे है.

त्रिशूर में, जहां से सुरेश गोपी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, भाजपा ने कोडुंगल्लूर नगर पालिका में 46 वार्डों में से 18, त्रिशूर निगम में 8, गुरुवयूर और वडक्कनचेरी नगर पालिकाओं में दो-दो, कुन्नमकुलम नगर पालिका में 7, इरिंजलाकुडा नगर पालिका में 6 और चलाकुडी नगर पालिका में एक वार्ड जीता.

इसने ब्लॉक पंचायतों में 4 वार्ड और ग्राम पंचायतों में 167 वार्ड जीते, लेकिन त्रिशूर जिले में जिला पंचायत में एक भी नहीं जीता.राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के दोपहर 2.30 बजे के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाले मोर्चे ने केरल में 1,085 ग्राम पंचायत वार्ड और 44 ब्लॉक पंचायत वार्ड जीते.इनमें कोल्लम निगम के 11 वार्ड, कोझिकोड निगम के 13, कन्नूर निगम के 4 और कोच्चि निगम के 6 वार्ड भी शामिल हैं, जो इन स्थानीय निकायों में तीसरे स्थान पर हैं.तिरुवनंतपुरम निगम की लड़ाई में, एलडीएफ के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला भाजपा अभियान एनडीए के लिए काम करता हुआ प्रतीत होता है. 

BJP Won Thiruvananthapuram Corporation Election
