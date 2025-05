प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने असम के पंचायत चुनावों में राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) की “ऐतिहासिक जीत” के लिए असम के लोगों का आभार जताया है. साथ ही पीएम मोदी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा के एक एक्‍स पोस्‍ट को री-पोस्‍ट करते हुए कहा कि असम की प्रगति को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास पूरे जोश के साथ जारी रहेंगे. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा क यह पीएम मोदी की जन-केंद्रित नीतियों को हासिल समर्थन की पुष्टि है.

पीएम मोदी ने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "एनडीए के विकास एजेंडे के लिए स्पष्ट समर्थन के लिए असम के लोगों का आभार. असम की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास पूरे जोश के साथ जारी रहेंगे. मैं एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने लोगों के बीच काम किया और हमारे विकास एजेंडे को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया."

Gratitude to the people of Assam for the unequivocal support for NDA's development agenda. Our efforts to boost Assam's progress will continue with full vigour. I would like to appreciate all NDA Karyakartas who worked among the people and effectively conveyed our development… https://t.co/P8TtMzmvfb