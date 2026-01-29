विज्ञापन
EU–India FTA को जनता तक ले जाएगी बीजेपी, पीयूष गोयल करेंगे प्रवक्ताओं को ब्रीफ

सरकार और बीजेपी का मकसद है कि इस डील के फायदों को जनता के बीच ले जाया जाए और बताया जाए कि एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला है.

  • BJP यूरोपीय संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते के फायदों के बारे में जनता को जागरूक करेगी और इसके लाभ बताएगी
  • पीयूष गोयल जल्द ही बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर व्यापारियों और युवाओं के लिए अवसरों पर चर्चा करेंगे
  • PM ने इस समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' बताया जो एक चौथाई वैश्विक GDP और एक तिहाई वैश्विक व्यापार को कवर करता है
नई दिल्ली:

यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौते को बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी. लोगों को इस एफटीए के बारे में जागरूक किया जाएगा. इसके फायदे बताए जाएंगे. जनता को बताया जाएगा कि इस ऐतिहासिक समझौते से किस तरह देश को और आम लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस बारे में जल्दी ही बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इसमें EU FTA डील से भारतीय व्यापारियों,युवाओं और उद्यमियों को होने वाले फायदे और नए रोजगार के अवसर लेकर ब्रीफ करेंगे.

सरकार और बीजेपी का मकसद है कि इस डील के फायदों को जनता के बीच ले जाया जाए और बताया जाए कि एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला है. आज संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू मुक्त व्यापार समझौते के बारे में विस्तार से बातचीत की.

उन्होंने कहा कि ईयू के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, उसकी दुनिया भर में “मदर ऑफ ऑल डील्स” के रूप में प्रशंसा हो रही है. उन्होंने कहा, “दुनिया इसे एक गेमचेंजर डील बता रही है. यह आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है. यह समझौता दुनिया की एक-चौथाई जीडीपी और एक-तिहाई ग्लोबल ट्रेड को रिप्रजेंट करता है.” पीएम मोदी ने कहा कि इससे पहले भी भारत ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है. उन्होंने कहा कि ये सभी समझौते देश के लाखों-करोड़ों युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने वाले हैं.

यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं शामिल

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता यूरोपियन यूनियन यानी 27 देशों के साथ हुआ है, जिससे भारत के स्टार्टअप्स को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, “इससे भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग और इकोसिस्टम तक पहुंच और आसान होगी. हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी फिल्म, गेमिंग, फैशन, डिजिटल कंटेंट, म्यूजिक और डिजाइन सेक्टर को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि इस एफटीए से रिसर्च और एजुकेशन से लेकर आईटी और अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज में भारतीय युवाओं के लिए अनगिनत नए अवसर पैदा होंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह बेहद व्यापक, गहरा और नई-नई ऊंचाइयों को छूने वाला है. उन्होंने कहा, “इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी. मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को बल मिलेगा.”

99% से अधिक निर्यात पर टैरिफ लगभग शून्य के बराबर होगा

पीएम मोदी ने बताया कि इस समझौते के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात पर टैरिफ या तो शून्य होगा या बेहद कम हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, फुटवियर और इंजीनियरिंग गुड्स सहित एमएसएमई सेक्टर को बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि बुनकरों, हस्तशिल्पियों और छोटे उद्यमियों को सीधे 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस एफटीए से भारत में निवेश भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा, “देश में नई इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मा और अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू होंगी. इससे कृषि, फूड प्रोसेसिंग और फिशरीज में भी नए निवेश के अवसर बनेंगे.” पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता किसानों, मछुआरों और ग्रामीण युवाओं के लिए भी बड़ा अवसर है. उन्होंने कहा कि यह एफटीए भारत के युवाओं को सीधे यूरोप के जॉब मार्केट से जोड़ता है और 27 देशों में रोजगार के नए रास्ते खोलता है.

