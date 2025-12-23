BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज लेंगे पार्टी सांसदों की पहली बैठक, जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को होगी. इस पहली बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे. इस बैठक में बीजेपी के लोकसभा और राज्य सभा के सभी 343 सांसद मौजूद रहेंगे.

बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार रात 9 बजे आयोजित की जाएगी. बैठक में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पार्टी सांसदों से परिचय कराया जाएगा. बैठक में जेपी नड्डा और नितिन नबीन के अलावा केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे.

बैठक में सांसद खेल महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए शामिल होंगे. उससे पहले तैयारियों को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है.

उधर, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन मंगलवार को पहली बार पटना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. उनकी अगवानी के लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया आदि नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे.

इसके बाद नितिन नवीन के स्वागत में पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल मैदान और बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक रोड शो निकाला गया. भगवा झंडों, ढोल-नगाड़े और नारों के बीच नितिन नवीन का काफिला शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरा. पार्टी नेताओं का कहना है कि यह रोड शो महज स्वागत यात्रा नहीं बल्कि बिहार बीजेपी में नितिन नवीन की अहम भूमिका और हैसियत का स्पष्ट संदेश भी है.

