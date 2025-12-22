विज्ञापन
विशेष लिंक

TMC सांसद जाकिर हुसैन बोले- कृष्ण मंदिर बनवाएंगे तो बीजेपी सांसद का वार- चुनाव जो आ गए हैं...

टीएमसी के विधायक जाकिर हुसैन ने कहा था कि श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा. इस बयान पर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पलटवार किया.

Read Time: 3 mins
Share
TMC सांसद जाकिर हुसैन बोले- कृष्ण मंदिर बनवाएंगे तो बीजेपी सांसद का वार- चुनाव जो आ गए हैं...

West bengal news in hindi: बंगाल में मस्जिद और मंदिर निर्माण पर सियासत तेज हो गई है. टीएमसी के विधायक जाकिर हुसैन के बयान पर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने तीखा हमला बोला है. टीएमसी के विधायक और जाने-माने उद्योगपति जाकिर हुसैन ने कहा था कि श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा. साथ ही मुर्शिदाबाद में मोहम्मदी मस्जिद बनाए जाने की भी बात कही. अब भाजपा सांसद ने पलटवार करते हुए कहा, "अब मंदिरों की बात क्यों करें और वे कौनसा मंदिर बनाएंगे? जो भी मंदिर बनवाना चाहेगा, बनवा लेगा."

बंगाल में मंदिर-मस्जिद की सियासत गरमाई

इससे पहले, टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था. इसके बाद से ही बंगाल में मंदिर-मस्जिद के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है. मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव का समय आ गया है, इसलिए राजनीति मंदिरों और मस्जिदों के इर्द-गिर्द घूम रही है. यह वोटों को बांटने की रणनीति बन गई है. उन्हें लगता है कि मंदिरों की चर्चा करके हिंदू उनका समर्थन करेंगे.

पश्चिम बंगाल में हिंदू असुरक्षित- मनन मिश्रा

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी का जो इतिहास रहा है, उसे देखते हुए हिंदू इस बार उनके साथ जाने वाले नहीं हैं. देश में सबसे ज्यादा हिंदू पश्चिम बंगाल में असुरक्षित हैं. मुर्शिदाबाद में तो कोई हिंदू रहना ही नहीं चाहता. मजबूरी में वे लोग वहां रुके हुए हैं, पता नहीं कितने दिन वहां रहेंगे."

मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी सांसद की प्रतिक्रिया

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी सांसद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "जब वह कहते हैं कि हर भारतीय हिंदू हैं, तो इसका मतलब मुस्लिम विरोध नहीं है. धार्मिक रूप से भले ही सब अलग हों, लेकिन वह चाहते हैं कि भारत में रहने वाले लोग राष्ट्र से प्रेम करें. वह सही कह रहे हैं कि आरएसएस कभी मुस्लिम विरोधी नहीं रहा है."

उन्होंने कहा कि संघ का एक ही उद्देश्य है राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति लोगों की आस्था और प्रेम बढ़ाना. संघ ने कभी भी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया. मोहन भागवत ने मुस्लिमों के विरोध में कभी कुछ नहीं कहा है. भारत में रहने वाले को वह हिंदू बताते हैं, अगर इसे कोई मुस्लिम विरोध समझ ले तो गलत है. संघ सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BJP MP Manan Kumar Mishra, TMC, Zakir Hussain, Krishna Temple, Mohan Bhagwat
Get App for Better Experience
Install Now