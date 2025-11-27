विज्ञापन
पाकिस्‍तान में बने X अकाउंट, भारत के खिलाफ 3 नैरेटिव... बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

BJP प्रवक्‍ता संबित पात्रा का कहना है कि साल 2014 से लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत वर्ष का अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे उन्‍हें इसके लिए विदेशी ताकतों की ममद ही क्‍यों न लेनी पड़े.

  • संबित पात्रा ने कांग्रेस, राहुल गांधी और लेफ्ट नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने का आरोप लगाया है
  • संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम विदेशों की मदद लेकर देश के खिलाफ बयान देती है
  • पता चला कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका में ऑपरेट होता है
बीजेपी प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और लेफ्ट के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संबित पात्रा का कहना है कि साल 2014 से लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत वर्ष का अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे उन्‍हें इसके लिए विदेशी ताकतों की ममद ही क्‍यों न लेनी पड़े, विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बयान ही क्‍यों न देने पड़ें.

संबित पात्रा ने बताया कि 'एक्‍स' में पिछले दिनों एक फीचर आया है, जिसके बाद अकाउंट होल्‍डर के देश का पता चल सकता है. यह भी पता चलता है कि अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है. ऐसे में जब कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पवन खेड़ा का अकाउंट देखा गया, तो अमेरिका बेस्‍ड पाया गया. वहीं, महाराष्‍ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड बेस्‍ड है. वहीं, हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड बेस्‍ड दिखा रहा है.     

भारत में नैरेटिव सेट कर रहे दुनियाभर में बैठे लोग

संबित पात्रा ने बताया कि हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड एंड्रॉइड ऐप के ज़रिए जुड़ा है. कई इन्फ्लुएंसर्स से जुड़े अकाउंट विदेश में स्थित हैं. प्रतीक सिन्हा: मलेशिया, ऑल्ट न्यूज़: संयुक्त राज्य अमेरिका, द कारवां इंडिया: का अकाउंट अमेरिका से जुड़ा है. वामपंथी और कांग्रेसी इन्फ्लुएंसर्स के ऐसे कई अकाउंट हैं. जिनके अकाउंट पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्थित हैं. राहुल गांधी न सिर्फ़ विदेश में भारत के ख़िलाफ़ बोलते हैं या जेनZ की मदद से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन्होंने रणनीति के तहत विदेश में बैठे लोगों को यह काम भी सौंप दिया है. कांग्रेस में काम का बंटवारा है, दुनिया भर में बैठे उनके लोग, जो भारतीय मतदाता नहीं हैं, भारत में नैरेटिव सेट कर रहे हैं.'

ये 3 नैरेटिव किये जा रहे सेट

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बताया, 'राहुल गांधी, कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्‍टम के निर्देश पर इन इन्फ्लुएंसर्स द्वारा भारत में तीन प्रमुख नैरेटिव्‍स सेट किए गए हैं. पहला है 'वोट चोरी', दूसरा नैरेटिव यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पीएम मोदी और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया. पाकिस्तान, पश्चिम एशिया, बांग्लादेश के हैंडल इसके पीछे थे. तीसरा नैरेटिव संघ और पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहा है.'

