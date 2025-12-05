सांसद अपने क्षेत्रों में कैसे पहुंचेंगे? संसद तक भी पहुंचा इंडिगो वाला दर्द

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद जगदंबिका पाल ने इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठाते हुए कहा कि सप्ताहांत में कई सांसदों को अपने क्षेत्रों में लौटने में परेशानी आएगी और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए.गौरतलबप है कि पाल डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद हैं.

पाल ने संसद में उठाया मुद्दा

पाल ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि शुक्रवार को संसद की बैठक होने के बाद सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौटते हैं और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने दिल्ली से बाहर जाते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इंडिगो की 400 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. मेरी खुद की शाम की उड़ान रद्द हो गई है. कल सुबह की उड़ान थी, वह भी कैंसिल हो गई. अगर डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने उड़ान ड्यूटी समयसीमा तय की है तो आखिर यात्रियों की सुरक्षा, उनके प्रति विश्वसनीयता और जवाबदेही किसकी रहेगी''

हम 5 मिनट देरी से आते हैं तो..

बीजेपी सांसद ने कहा कि हम पांच मिनट देरी से पहुंचते हैं तो एयरलाइन प्रतीक्षा नहीं करतीं और आज डीजीसीए ने अगर विमानन कंपनियों पर निगरानी के लिए कोई नियम बनाया है तो इंडिगो उसका पालन नहीं कर रही है.'' उन्होंने कहा कि जिस कारण सैकड़ों उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में सांसद सप्ताहांत में अपने क्षेत्रों में कैसे पहुंचेंगे तथा सोमवार को संसद में कैसे लौटेंगे? पाल ने कहा कि इस स्थिति को सामान्य किया जाए और सरकार हस्तक्षेप करे. उन्होंने यह मांग भी कि ऐसी स्थिति में टिकट कैंसिल होने पर यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था या राशि लौटाने की व्यवस्था होनी चाहिए.

इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं

गौरतलब है कि पिछले चार दिन में इंडिगो की 1300 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं. हजारों यात्री देश के अलग-अलग एयरपोर्ट पर फंस गए. हालांकि, डीजीसीए ने आज तुरंत प्रभाव से वीकली रेस्ट वाला आदेश वापस ले लिया है. माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिन में विमान सेवाएं सामान्य हो जाएंगी. उधर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.