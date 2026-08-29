बीजेपी के तीन सांसदों को सज्जन कुमार की शोक सभा में जाना पड़ा भारी, अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया तलब

1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की मौत से जुड़े विवादों ने तीन और लोगों को मुश्किल में डाल दिया है. इस बार ये लोग राजनीतिक रूप से दूसरी तरफ के हैं. कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की अपनी ही पार्टी के नेताओं ने विवादित रहे सज्जन कुमार की तारीफ करने के लिए आलोचना की थी. इसके कुछ दिनों बाद ही, अब तीन बीजेपी सांसद उनके घर जाकर शोक व्यक्त करने के कारण आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं.

80 साल के सज्जन कुमार की मौत इसी महीने हुई है, वे 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पांच लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे थे. कांग्रेस के पूर्व नेता हाई ब्लड प्रेशर और पार्किंसंस रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनकी मौत पर तुरंत शोक व्यक्त किया था, लेकिन कुमार के विवादित अतीत और पंजाब विधानसभा चुनावों के नजदीक होने के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों सांसदों - रामवीर बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत को तलब किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था.

कौन थे सज्जन कुमार?

सज्जन कुमार कांग्रेस के पूर्व सांसद थे. वे 1980 में कांग्रेस के टिकट पर बाहरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बने. 1984 के दंगों के बाद भी, वे दो बार - 1991 और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए.

2010 में, उन पर हत्या, दंगा करने, आपराधिक साजिश रचने और दंगों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए. गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और दंगाइयों को 100 रुपये और शराब उपलब्ध कराई थी.

2018 में, 1984 के दंगों में अपनी भूमिका के लिए उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. 2025 में, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें एक दूसरे मामले में दोषी ठहराया. यह मामला 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या के लिए उकसाने और उसमें शामिल होने से जुड़ा था.

सज्जन कुमार की मौत के बाद भी, सिख-बहुल पंजाब में वे एक बहुत ही विवादित विषय बने हुए हैं. इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने हुड्डा की आलोचना की. कुमार और हुड्डा की आलोचना करने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही. हालांकि, तीन सांसदों के दौरे ने पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को उसे निशाना बनाने का मौका दे दिया है.

