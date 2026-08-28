विज्ञापन
विशेष लिंक

कांग्रेस ने दोषी सज्जन कुमार को अपना 'आदर्श' बताया, अब भाजपा सांसद उनके अंतिम भोग में शामिल हुए: बलतेज पन्नू

बलतेज पन्नू ने तीखे लहजे में कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1984 में विस्थापित सिख समुदाय की बस्तियों में जाकर या उनके परिवारों से मिलकर कभी कोई दुख नहीं बांटा, लेकिन कोर्ट से दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार की मौत उनके लिए सबसे ज़्यादा दुख देने वाली है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
कांग्रेस ने दोषी सज्जन कुमार को अपना 'आदर्श' बताया, अब भाजपा सांसद उनके अंतिम भोग में शामिल हुए: बलतेज पन्नू
चंडीगढ़:

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि माइनॉरिटी, खासकर सिख भाईचारे के प्रति दोनों पार्टियों का रवैया एक जैसा है और दोनों पार्टियां 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ितों का दर्द समझने में पूरी तरह फेल रही हैं. पन्नू ने याद दिलाया कि 1984 के सिख नरसंहार में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार की मौत के बाद कांग्रेस का रिएक्शन सबने देखा था. कांग्रेस लीडर दीपिंदर हुड्डा ने तो सज्जन कुमार को अपना "आदर्श" तक कह दिया था, हालांकि बाद में वह अपने बयान से पलटते दिखे थे. उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी दीपिंदर हुड्डा और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की थी.

मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने  कहा कि सज्जन कुमार के अंतिम भोग में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन-तीन मेंबर शामिल हुए थे. इनमें वेस्ट दिल्ली से सांसद कमलजीत सेहरावत, साउथ दिल्ली से सांसद रामबीर सिंह बिधूड़ी और नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली से सांसद योगिंदर चंदोलिया शामिल हैं.

बलतेज पन्नू ने तीखे लहजे में कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1984 में विस्थापित सिख समुदाय की बस्तियों में जाकर या उनके परिवारों से मिलकर कभी कोई दुख नहीं बांटा, लेकिन कोर्ट से दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार की मौत उनके लिए सबसे ज़्यादा दुख देने वाली है. उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों का माइनॉरिटी के प्रति रवैया एक जैसा रहा है और यह अब पूरे देश के सामने उजागर हो गया है.

ये भी पढ़ें : असफलता के बाद बड़ी वापसी की तैयारी में ISRO, 4 सितंबर को लॉन्च होगा भारत की तीसरी आंख 'हॉक्स आई' सैटेलाइट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Aam Aadmi Party, Baltej Pannu, Sajjan Kumar, AAP Punjab
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com