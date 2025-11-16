जिस परिवार में बहू-बेटियों को चप्पल से पीटा जाता हो... लालू परिवार के कलह पर BJP

बिहार चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव परिवार के अंदर की कलह अब घर से बाहर निकलकर एक राजनीतिक मुद्दा बनते दिख रही है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने की घोषणा करने के साथ कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि किस तरह से पार्टी की हार पर सवाल उठाने वालों को चप्पल से मारने की बात कही थी. रोहिणी के इस बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने RJD पर निशाना साधा है. BJP ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर RJD की मानसिकता पर सवाल खड़े गिए हैं.

बिहार की जनता ने RJD को नहीं चुनकर जंगलराज से बचा लिया!



जिस परिवार में बहू-बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए... ये लोग अगर सत्ता में आ जाते, तो बिहार की बहन-बेटियों के साथ कैसा सलूक करते... pic.twitter.com/dszwVYGyib — BJP (@BJP4India) November 16, 2025

BJP ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बिहार की जनता ने RJD को नहीं चुनकर जंगलराज से बचा लिया है! जिस परिवार में बहू-बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए... ये लोग अगर सत्ता में आज जाते तो बिहार की बहन-बेटियों के साथ कैसा सलूक करते.

आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने रविवार को भी अपने परिवार पर आरोप लगाते हुए कई सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं. इन पोस्ट के बाद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी उनके समर्थन में खड़े दिख रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने रविवार को एक भावुक पोस्ट कर अपनी बात कही है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है. जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी है है दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है. कल की घटना ने दिल को भीतर से झकझोर दिया है.

उन्होंने इस पोस्ट में बगैर किसी का नाम लिए आगे लिखा कि सुन लो जयचंदों परिवा पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी. जबसे मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है. जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं. तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है. इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर परदा डाल दिया है. इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा. समय का लेखा-जोखा बड़ा कठोर है.