ब्राह्मणों पर बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा पर भड़के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा- सनातनी भी करवा सकते हैं फैसला

शिवपुरी पहुंचे पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम सनातनी उनका फैसला करवाने का दम रखते हैं.

शिवपुरी:

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को धीरेंद्र शास्त्री की भागवत कथा में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने विवादास्पद बयान देने वाले संतोष वर्मा को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा को सरकार अगर सजा नहीं देगी तो, हम उनका फैसला सनातन से करवाने का दम रखते हैं. उन्होंने कहा कि बेटियों पर अभद्र टिप्पणी हमारे समाज में किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं है.

क्या बोले नरोत्तम मिश्रा

पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सभा में उनके दर्शन के लिए शिवपुरी पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने सरकार से वर्मा पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम सनातनी उनका फैसला करवाने का दम रखते हैं.

बता दें कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने पिछले दिनों ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ (अजाक्स) के सम्मेलन में ब्राम्हण बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था, जातीय भेदभाव और आरक्षण पर बोलते-बोलते संतोष वर्मा ने ये कह डाला कि किसी परिवार में आरक्षण तब तक जारी रखा जाना चाहिए, जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण पिता अपनी बेटी का दान न कर दे और उनके बीच संबंध स्थापित न हो जाए. रोटी-बेटी का रिश्ता होने तक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए.

उनके इस बयान के बाद से उनके खिलाफ लोग लगातार आक्रोश जता रहे हैं. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वर्मा के बयान को गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके बयान को सिविल सेवा आचरण नियमावली का उल्लंघन माना है. वर्मा से सात दिनों में जवाब मांगा गया है. 

Narottam Mishra, BJP, IAS Santosh Verma
