विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तराखंड में आज फिर आफत! देहरादून, हरिद्वार से पौड़ी गढ़वाल तक भारी बारिश का हाई अलर्ट

उत्तराखंड में आज फिर आफत! देहरादून, हरिद्वार से पौड़ी गढ़वाल तक भारी बारिश का हाई अलर्ट है. कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है.

Read Time: 3 mins
Share
उत्तराखंड में आज फिर आफत! देहरादून, हरिद्वार से पौड़ी गढ़वाल तक भारी बारिश का हाई अलर्ट
  • उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश के कारण नंदा नगर के कुंतरी गांव में कई मकान मलबे में दब गए हैं.
  • चमोली में मलबा आने से छह मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और सात लोग अभी लापता हैं, दो बचाए गए हैं.
  • भारी बारिश के कारण प्रशासन और पुलिस की救援 टीमों को प्रभावित इलाकों में पहुंचने में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर टूट रही है. जनपद चमोली में मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान किया था और ये सटीक साबित हुआ है. जनपद के नंदा नगर में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हो गया है. यहां पर कुंतरी गांव में कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं. कुछ लोगों का अभी पता नहीं चल पा रहा है. अगले 3 घंटों में उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है.

Latest and Breaking News on NDTV

स्थानीय लोग और नंदा नगर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि वहां पर प्रशासन के टीम को पहुंचने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोगों से जो बात हुई है, वह घरों में फंसे हुए हैं और कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं. चमोली में प्रारंभिक सूचना के अनुसार नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुन्तरि लगाफाली में भारी वर्षा के कारण मलबा आने से 6 मकान पूर्ण छतिग्रस्त हुए हैं. घटना में 7 लोग लापता हैं. 2 को बचा लिया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

मंगलवार को भी राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई हिस्सों में बादल फटने और भारी वर्षा के चलते तबाही मच गई थी. उफनती नदियों ने इमारतों, सड़कों और पुलों को बहा दिया, जिससे 23 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग लापता हो गए और राज्य के विभिन्न हिस्सों में करीब 900 लोग फंसे रह गए. 

उत्तराखंड के बाकी इलाकों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपदों के अनेक स्थानों पर तथा शेष जनपदों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गर्जन के बौछार होने की संभावना है. अगले 3 घंटों में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के अलग-अलग स्थानों पर तथा भोगपुर, घनसाली, शिवपुरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, चंबा, मसूरी, धनोल्टी तथा इनके आस पास के क्षेत्रों में मध्यम वर्षा/बिजली के साथ तूफान/तीव्र से बहुत तीव्र बारिश होने की संभावना है.

मौतें और घायल

  • मंगलवार को आई आपदा में उत्तराखंड में 23 लोगों की मौत.
  • देहरादून में अब तक 21 लोगों की मौत
  • पिथौरागढ़ में 1,नैनीताल में 1 की मौत
  • 17 लोगों अभी भी लापता, 4 घायल
  • 900 लोगों को किया गया रेसक्यू

मौसम का अपडेट

  • अगले 3 घंटों के लिए उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट
  • देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जिलों में भारी बारिश का अनुमान.
  • भोगपुर, घनसाली, शिवपुरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, चंबा, मसूरी, धनोल्टी में भारी बारिश का अनुमान.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttrakhand Badh, Uttrakhand Flood, Uttrakhand Flood Video, Uttrakhand Mausam, Uttrakhand Weather News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com