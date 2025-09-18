उत्तराखंड में आज फिर आफत! देहरादून, हरिद्वार से पौड़ी गढ़वाल तक भारी बारिश का हाई अलर्ट

उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर टूट रही है. जनपद चमोली में मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान किया था और ये सटीक साबित हुआ है. जनपद के नंदा नगर में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हो गया है. यहां पर कुंतरी गांव में कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं. कुछ लोगों का अभी पता नहीं चल पा रहा है. अगले 3 घंटों में उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है.

स्थानीय लोग और नंदा नगर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि वहां पर प्रशासन के टीम को पहुंचने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोगों से जो बात हुई है, वह घरों में फंसे हुए हैं और कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं. चमोली में प्रारंभिक सूचना के अनुसार नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुन्तरि लगाफाली में भारी वर्षा के कारण मलबा आने से 6 मकान पूर्ण छतिग्रस्त हुए हैं. घटना में 7 लोग लापता हैं. 2 को बचा लिया गया है.

मंगलवार को भी राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई हिस्सों में बादल फटने और भारी वर्षा के चलते तबाही मच गई थी. उफनती नदियों ने इमारतों, सड़कों और पुलों को बहा दिया, जिससे 23 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग लापता हो गए और राज्य के विभिन्न हिस्सों में करीब 900 लोग फंसे रह गए.

उत्तराखंड के बाकी इलाकों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपदों के अनेक स्थानों पर तथा शेष जनपदों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गर्जन के बौछार होने की संभावना है. अगले 3 घंटों में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के अलग-अलग स्थानों पर तथा भोगपुर, घनसाली, शिवपुरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, चंबा, मसूरी, धनोल्टी तथा इनके आस पास के क्षेत्रों में मध्यम वर्षा/बिजली के साथ तूफान/तीव्र से बहुत तीव्र बारिश होने की संभावना है.

मौतें और घायल

मंगलवार को आई आपदा में उत्तराखंड में 23 लोगों की मौत.

देहरादून में अब तक 21 लोगों की मौत

पिथौरागढ़ में 1,नैनीताल में 1 की मौत

17 लोगों अभी भी लापता, 4 घायल

900 लोगों को किया गया रेसक्यू

मौसम का अपडेट