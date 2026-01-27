विज्ञापन
Exclusive: बंगाल की लड़ाई के लिए बीजेपी के नए अध्यक्ष का प्लान- लोकल मुद्दे और बंगाली पहचान

दो दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे नितिन नवीन ने दुर्गापुर में पार्टी की हाई प्रोफाइल कोर कमेटी की बैठक ली. इसमें उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी.

  • बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे नितिन नवीन ने दुर्गापुर में कोर कमेटी की बैठक ली
  • नवीन ने कहा कि ये लड़ाई बंगाली पहचान और बंगालियों की खोई हुई शान को वापस लाने की लड़ाई है
  • उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर जिलेवार और विधानसभावार जिम्मेदारियां बांटने के भी संकेत दिए हैं
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे नितिन नवीन ने साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बंगाली अस्मिता और लोकल कनेक्ट जैसे फॉर्मूलों को लेकर आगे बढ़ेगी. दो दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे नितिन नवीन ने दुर्गापुर में पार्टी की हाई प्रोफाइल कोर कमेटी की बैठक ली. इसमें उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी. 

'ये बंगाल की खोई शान वापस लाने की लड़ाई'

दुर्गापुर के एक निजी होटल में आयोजित बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नेताओं को अहम संदेश दिया. सूत्रों के मुताबिक, नवीन ने कहा कि ये लड़ाई बंगाली पहचान और बंगालियों की खोई हुई शान को वापस लाने की लड़ाई है. उन्होंने नेताओं को बंगाली पहचान को चुनावी एजेंडे के केंद्र में रखकर काम करने का निर्देश दिया. 

स्थानीय समस्याओं के समाधान पर जोर

2021 में राज्य में पार्टी को मिली हार की ऑटोप्सी रिपोर्ट (विस्तृत विश्लेषण) के आधार पर 2026 की चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है. प्रयास है कि पिछली गलतियों को दोहराया न जाए. उन्होंने नेताओं से कहा कि असेंबली चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समस्याओं को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए. 

जिलेवार, विधानसभावार जिम्मेदारियां बंटेंगी

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल के हर जिले और विधानसभा क्षेत्र की अपनी अलग भौगोलिक और सामाजिक विविधता है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब जिलेवार और विधानसभावार जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी. नितिन नवीन खुद हर 15 दिन में संगठन की रिपोर्ट लेंगे.

बंगाल की तरक्की के लिए बीजेपी संकल्पित

नितिन नवीन ने दुर्गापुर में कमल मेला का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल की प्रगति के लिए दृढ़ संकल्पित है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की उन्नति आवश्यक है. उन्होंने छोटे व्यापारियों को मंच देने के लिए बंगाल बीजेपी इकाई की सराहना की और राज्य की प्रगति के लिए पार्टी के दृढ़ संकल्प को दोहराया.

महापुरुषों के जरिए TMC को घेरा

सांस्कृतिक मोर्चे पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को घेरने के लिए नितिन नवीन ने बंगाल के महापुरुषों का सहारा लिया. अपने संबोधन में उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद किया. उन्होंने खासतौर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और उनके रचित वंदे मातरम् का जिक्र करके बंगाली राष्ट्रवाद पर जोर दिया. 

