संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ चुनावी रणनीति तक... BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की बंगाल यात्रा क्यों खास, जान लें

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है. इसे लेकर पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल जा रहे हैं. माना जा रहा है कि नितिन नवीन का यह दौरा राज्य में BJP की तैयारियों को और तेज करने के नजरिए से बेहद खास है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व का यह दौरा राज्य की सियासत में संगठनात्मक सक्रियता को और तेज़ कर सकता है.

नितिन नवीन के इस दौरे का उद्देश्य राज्य में संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करना और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करना बताया जा रहा है.भाजपा सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन 27 जनवरी को शाम करीब 4 बजे अंडाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे.इसके बाद वह उसी दिन दुर्गापुर के चित्रालय मेला मैदान में आयोजित कमल मेला में शामिल होंगे.यह कार्यक्रम शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक प्रस्तावित है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या के जुटने की संभावना है.

कमल मेला में भाग लेने के बाद, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गापुर स्थित होटल फॉर्च्यून में आयोजित राज्य कोर टीम बैठक की अध्यक्षता करेंगे.इस बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है.28 जनवरी को नितिन नवीन अपने दौरे की शुरुआत सुबह 9 बजे भिरिंगी काली मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ करेंगे.

इसके बाद वह सुबह 10:45 बजे से 12:45 बजे तक दुर्गापुर पूर्वा के चित्रालय मेला मैदान में आयोजित बर्धमान विभाग कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे. इस सम्मेलन में बर्धमान संभाग के विभिन्न जिलों से आए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है.दोपहर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आसनसोल जिले के रानीगंज पहुंचेंगे, जहां वह 2:30 बजे से 3:45 बजे तक आयोजित जिला कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेंगे.

इस बैठक में स्थानीय संगठनात्मक मुद्दों, बूथ स्तर की रणनीति और आगामी चुनावों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा.नितिन नवीन का यह दौरा पश्चिम बंगाल में पार्टी संगठन को धार देने और जमीनी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की दिशा में अहम माना जा रहा है. सभी निर्धारित कार्यक्रमों के बाद वह 28 जनवरी को ही अंडाल एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे.

