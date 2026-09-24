BJP ने 5 राज्यों के चुनाव में खर्च किए 586 करोड़, बंगाल में सबसे ज्यादा; अभी 7689 करोड़ का बैंक बैलेंस

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 529 करोड़ खर्च किए. चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है. खास बात यह है कि इसमें आधे से ज्यादा पैसे बंगाल चुनाव में खर्च किए गए. खर्च रिपोर्ट में बताया गया कि पार्टी के केंद्रीय कार्यालय ने इन राज्यों में कुल 529.38 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें से अकेले बंगाल में 286 करोड़ रुपये खर्च हुए. मालूम हो कि बंगाल में भाजपा पहली बार चुनाव जीतने में सफल हुई. असम में पार्टी पहले से सत्ता में थी. जबकि तमिलनाडु और केरल में भाजपा का जनाधार अभी बहुत मजबूत नहीं है. वहीं पुडुचेरी एक केंद्रशासित प्रदेश है.

बंगाल चुनाव प्रचार में 217 तो उम्मीदवारों पर 69 करोड़ का खर्च

बंगाल विधानसभा चुनाव में खर्च के बारे में भाजपा ने बताया कि पार्टी ने चुनाव प्रचार पर 217.16 करोड़ रुपए और उम्मीदवारों पर 69.83 करोड़ रुपये खर्च किए. इसमें उम्मीदवारों को दिए गए 58.80 करोड़ रुपये भी शामिल हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, BJP ने असम में 96.26 करोड़ रुपये, केरल में 82.67 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 51.56 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 11.89 करोड़ रुपये खर्च किए.

हर चुनाव के बाद पार्टी देती है खर्च का पूरा ब्योरा

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खर्च की एक सीमा होती है, लेकिन पार्टियां चुनाव लड़ने पर असीमित रकम खर्च कर सकती हैं. हर चुनाव के बाद पार्टियों को हुए खर्च का पूरा ब्योरा देना होता है, जिसमें यात्रा, रैलियों, विज्ञापनों और प्रचार सामग्री पर हुआ खर्च शामिल होता है.

अभी भाजपा के पास कितना बैंक बैंलेस?

खर्च रिपोर्ट की माने तो इन पांच राज्यों के चुनाव के दौरान पार्टी को 1494 करोड़ रुपये मिले. चुनाव प्रक्रिया खत्म होने पर पार्टी के पास बैंक बैलेंस और हाथ में नकद के रूप में कुल 7689.06 करोड़ रुपए बचे थे. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अभी देश की सबसे अमीर पार्टी है.

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