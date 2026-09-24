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अमरोहा में फार्महाउस पर 23 साल की लड़की से CRPF जवान ने किया गैंगरेप, हुआ गिरफ्तार

घटना के बाद पीड़ता ने पुलिस से शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया.दिल दहला देने वाला ये मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है.

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अमरोहा में फार्महाउस पर 23 साल की लड़की से CRPF जवान ने किया गैंगरेप, हुआ गिरफ्तार
अमरोहा में 23 साल की लड़की से गैंगरेप

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक 23 साल की युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है. महिला के साथ सीआरपीएफ जवान ने रेप की घटना को अंजाम दिया. CRPF जवान युवती को मुजफ्फरनगर से धार्मिक स्थल पर ले जाने के बहाने अमरोहा लाया और वहां पर एक फार्महाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया. इस वारदात में उसका साथ अन्य लोगों ने भी दिया. घटना के बाद पीड़ता ने पुलिस से शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया.दिल दहला देने वाला ये मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है.
 

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