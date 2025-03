महाकुंभ और राम मंदिर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने-सामने, जानिए किसने क्या कहा 

महाकुंभ मेले के बाद धर्म को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं. बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है. कांग्रेस और उसके नेताओं को हिंदू विरोधी बताया है और विशेष रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को टैग किया है.

बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने महाकुंभ या राम मंदिर के उद्घाटन में न जाकर हिंदू धर्म के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई है. कांग्रेस के प्रियांक खरगे (जो पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं) ने एक्स पर एक पोस्ट के साथ जवाब दिया, जिसमें बताया गया कि भाजपा के आधे केंद्रीय मंत्री और आधे से अधिक विधायक भी महाकुंभ में शामिल नहीं हुए.

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी का पूरा परिवार हिंदू विरोधी है. वे बाबर द्वारा बनवाई गई मस्जिद (अयोध्या की बाबरी मस्जिद) में तीन बार गए, लेकिन राम मंदिर में श्री राम के दर्शन के लिए नहीं गए. राहुल गांधी अक्सर रायबरेली (अपने संसदीय क्षेत्र) जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ 2 घंटे, दो मिनट और 120 किमी दूर प्रयागराज (महाकुंभ स्थल) नहीं जा सके."

राहुल गांधी ने तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रियांक खरगे ने पोस्ट किया:

Dear @BJP4India,



Here's a list of more so-called “anti-Hindus” who didn't attend #MahaKumbh:



•Half of your Union Ministers

•More than half of BJP legislators across the country

•Most of your IT Cell warriors



And let's not forget your allies:



•Sri Nitish Kumar

•Sri… https://t.co/t8G9W1wrKC