6 महीने में 7 बार सांप ने काटा, हर बार पहुंची ICU... जानें कैसे मौत को मात देकर महिला ने किया 'चमत्कार'

राजस्‍थान के पाली की निवासी अफसाना बानो को सात बार सांप काट चुके हैं, लेकिन हर बार वह मौत के मुंह से निकलने में कामयाब रही हैं. हालांकि लगातार सांप के काटने के कारण महिला डर के साए में जीने के लिए मजबूर है.

  • राजस्थान के पाली जिले में रहने वाली अफसाना बानो को छह महीने के में सात बार जहरीले सांपों ने डसा है.
  • सबसे पहले अफसाना बानो को घर के बाहर झाड़ू लगाते वक्‍त सांप ने पैर की अंगुली पर डसा था.
  • बार-बार सांप के काटने के बावजूद अफसाना ने मौत को मात दी और सफलतापूर्वक इलाज के बाद ठीक हुईं.
पाली:

राजस्‍थान से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे लोग 'चमत्‍कार' से कम नहीं मान रहे हैं. यह मामला मौत को मात देने और सात बार उसके मुंह से बच निकलने का है. इसके बारे में जो भी सुनता है, वो हैरान रह जाता है. दरअसल, एक महिला को जहरीले सांपों ने छह महीने के दौरान सात बार डंसा. गंभीर अवस्‍था में महिला को अस्‍पताल के आईसीयू में भर्ती भी कराना पड़ा, लेकिन हर बार महिला ने मौत को मात दी और जिंदगी की डोर थामे रखी. हालांकि महिला और उनके पति सहित पूरा परिवार डरा हुआ है.  

यह मामला राजस्‍थान के पाली का है. शेखों की ढाणी की निवासी अफसाना बानो को सात बार सांप काट चुके हैं, लेकिन हर बार वह मौत के मुंह से निकलने में कामयाब रही है. हालांकि सात-सात बार सांप के काटने के कारण महिला डर के साए में जीने के लिए मजबूर है. अब महिला को हर वक्‍त यह डर सताता रहता है कि कहीं सांप उसे एक बार फिर न डस ले. 

6 महीने पहले सांप के काटने का सिलसिला हुआ शुरू

अफसाना बानो ने बताया कि करीब छह महीने पहले उसे पहली बार सांप ने काटा था. उस वक्‍त वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी. सांप ने पैर की अंगुली में डसा था. महिला को दर्द का अहसास होने पर उसने देखा कि क जहरीले सांप का बच्‍चा है. महिला ने तुरंत फोन पर पति को सूचना दी और उनके पति मुश्‍ताक खान तुरंत घर पहुंचे. सांप को पकड़कर एक थैली में डाला और पत्‍नी का इलाज कराने के लिए बांगड़ अस्‍पताल लेकर पहुंचे.  इलाज हुआ तो अफसाना ठीक हो गई और पूरे परिवार ने राहत की सांस ली. 

वेंटिलेटर पर रहीं, जोधपुर एम्‍स में हुआ इलाज

हालांकि सांप के काटने का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर नहीं थमा. हर महीने उन्‍हें इस परेशानी से जूझना पड़ा. पांचवीं बार सांप ने काटा तो उनकी हालत खराब हो गई. दो दिन पाली में वेंटीलेटर पर रहने के बाद उन्‍हें एम्‍स जोधपुर रेफर कर दिया गया. किसी तरह से अफसाना ठीक हो गई. हालांकि यह सिलिसिला नहीं थमा. इसके बाद भी उन्‍हें दो बार सांप काट चुका है. महिला अपने पति और छोटे बेटे के साथ रहती है. 

सांप के बार-बार काटने से डॉक्‍टर भी हैरान

बार-बार सांप का काटना अफसाना और उसके परिवार के साथ ही डॉक्‍टरों के लिए भी हैरानी की बात है. हालांकि वह स्‍वस्‍थ है, लेकिन डर बना हुआ है. घर में काम करते वक्‍त हर वक्‍त अफसाना को डर सताता रहता है कि कहीं अब उसे सांप न डस ले. वहीं उनके पति भी डरे हुए हैं. हालांकि इसके बावजूद यह पता नहीं चल सका है कि अफसाना को ही सांप ने इतनी बार क्‍यों काटा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

