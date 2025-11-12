बिपाशा बसु की बहन विजयता साइबर ठगी का शिकार, पार्सल डिलीवरी का झांसा देकर उड़ाए ₹1.8 लाख

बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु की बहन विजयता बसु साइबर ठगी का शिकार हुई हैं. ठगों ने पार्सल डिलीवरी का झांसा देकर उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल की और उसके बाद फ्रांस के Hyatt Regency होटल में बुकिंग कर ₹1.8 लाख उड़ा लिए. यह मामला मुंबई के एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. FIR के मुताबिक, 27 सितंबर को विजयता को एक मोबाइल नंबर (9233962194) से मैसेज आया. मैसेज में लिखा था — “Your parcel delivery has been attempted for the second time. Please confirm your details or your item will be returned.” इसके साथ एक लिंक भी भेजा गया था.

विजयता ने पार्सल डिलीवरी समझकर https://deliveryin.com/in लिंक पर क्लिक किया और डिलीवरी चार्ज के नाम पर अपने ICICI Bank क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भर दीं. लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बैंक से मैसेज मिला कि उनके कार्ड से EUR 1,730.76 (लगभग ₹1.79 लाख) की ट्रांजैक्शन हुई है, जो फ्रांस के Hyatt Regency होटल में खर्च हुई.

ठगी का अहसास होते ही विजयता ने तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक कराया और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. बाद में उन्होंने 02 नवंबर 2025 को पुलिस स्टेशन जाकर विस्तृत FIR दर्ज कराई. पुलिस ने मामला माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) की धारा 66(C) और 66(D) के तहत दर्ज किया है. विजयता बासु पेशे से मार्केटिंग मैनेजर हैं.