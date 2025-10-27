Bihar Election LIVE: बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को उखाड़ फेंकने का बयान क्या दिया, उससे राज्य की राजनीति में नया सियासी भूचाल आ गया है. बीजेपी को तेजस्वी यादव के खिलाफ नया हथियार मिल गया है. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यहां तक कहा कि तेजस्वी यादव तो बिहार में शरिया कानून लागू करा देंगे. वहीं बिहार में वोटिंग की तारीख जैसे-जैसे पास आ रही है वैसे-वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है. कल यानी 28 तारीख को महागठबंधन का कॉमन मैनिफेस्टो जारी होगा जिसमें महागठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे. मैनिफेस्टो जारी करने के बाद एक साथ चुनावी रैली भी होगी. वहीं इससे पहले NDA में शामिल दो पार्टियों के नेताओं की सौहार्दपूर्ण तस्वीर सामने आई हैं. इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री और LJP(R) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच नाराजगी की खबरें सामने आईं, लेकिन अब इन खबरों पर विराम लग गया... नीतीश कुमार रविवार को चिराग पासवान के आवास पर खरना का प्रसाद खाने पहुंचे. चिराग पासवान ने कहा कि चुनावों के दौरान विपक्ष अक्सर यह झूठ फैलाने की कोशिश करता है कि मुख्यमंत्री नाराज हैं, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री आए और इससे हमारे घर छठ और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया.

LIVE UPDATES: