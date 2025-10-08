विज्ञापन
AC कोच में बेटिकट सफर, TTE से बहस... वायरल वीडियो वाली लेडी टीचर बिहार की नहीं है, जान लीजिए पूरी कहानी

एसी कोच में बेटिकट सफर कर रही बिहार की एक लेडी टीचर का टीटीई से हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह मामला कहां का है? वीडियो में दिख रही टीचर कौन है? मामले में आगे क्या हुआ? जानिए पूरी कहानी.

AC कोच में बेटिकट सफर, TTE से बहस... वायरल वीडियो वाली लेडी टीचर बिहार की नहीं है, जान लीजिए पूरी कहानी
बेटिकट AC कोच में सफर के बाद TTE से उलझने वाली बिहार की लेडी टीचर.
  • रांची से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रही लेडी टीचर और TTE में बहस का वीडियो वायरल है.
  • महिला ने टिकट दिखाने से इनकार कर TTE से बहस की और बाद में अपने परिजनों को स्टेशन पर बुलाकर धमकाया.
  • अब इस मामले की पूरी कहानी सामने आ गई है. वायरल वीडियो में आगे क्या कुछ हुआ, जानिए.
Bihar Lady Teacher TTE Debate Viral Video: कानों में ईयरफोन लगाए, एक्सप्रेस ट्रेन की AC कोच में विंडो के सामने बैठी एक लड़की का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के वायरल होने की वजह है लड़की का बेटिकट सफर करना. जब TTE टिकट की मांग करते हैं तो उस लड़की का TTE से खूब बहस होता है. वायरल वीडियो में दिख रही महिला बिहार की लेडी टीचर हैं. वीडियो वायरल होने के बाद उसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी. कई लोग टीटीई की हिम्मत की तारीफ करते दिखे, तो कई लोग वीडियो में नजर आ रही लेडी टीचर की बेटिकट सफर करने को लेकर आलोचना करते नजर आए.

अब इस मामले की पूरी कहानी सामने आई है. बिहार की ये लेडी टीचर मूल रूप से बिहार की रहने वाली नहीं है. जानिए पूरी कहानी.

सबसे पहले देखिए लेडी टीचर से TTE की बहस का वायरल वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के TTE लगातार एक लड़की से टिकट दिखाने के लिए कह रहे हैं. लड़की बार-बार कहती है, 'आप मुझे परेशान कर रहे हैं,' लेकिन TTE अपना रुख नहीं बदलते और कहते हैं, 'बिहार सरकार की सरकारी मास्टर हैं. फिर भी आप टिकट नहीं लेती हैं. चलती बिना टिकट के हो.'

दूसरा वीडियो भी आया सामने- लड़की कह रही- मूरी (सिर) काट देब

थोड़ी देर तक बहस होने के बाद लड़की अपनी सीट से उठकर चली जाती है. अब इस मामले से जुड़ा एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहीं लड़की स्टेशन पर टीटीई से बहस करती नजर आ रही है. ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रही सरकारी महिला टीचर ने वीडियो बनाने के बाद अपने परिजन को फोन कर स्टेशन बुलवा लेती है. फिर पिता के साथ TTE को धमकाने लगती है.

दूसरी वीडियो में वो यह कहती सुनाई पड़ रही है कि- ‘अबकी धरा गईल त मूरी काट देब...'

रांची से गोरखपुर आ रही 18629 रांची एक्सप्रेस का मामला

वायरल वीडियो का यह मामला रांची से गोरखपुर आ रही 18629 रांची एक्सप्रेस ट्रेन की है. वायरल वीडियो शनिवार का है. एक महिला यात्री भटनी से देवरिया के बीच टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) से भिड़ गई. सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने महिला यात्री को देवरिया स्टेशन पर उतार लिया. बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में यात्री के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया.

देवरिया में लड़की ने पहले से अपने परिजन को बुला रखा था, जहां वो टीटीई को धमकाती है. कहती है अबखी धरा गईल त मूरी काट देब.

TTE एसोसिएशन ने घटना पर जताई चिंता, पूछा- क्या कार्रवाई हुई?

स्टेशन पर लड़की और उसके परिजनों द्वारा टीटीई को धमकाने का मामला सामने आने के बाद टीटीई एसोसिएशन ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. यह भी पूछा कि RPF के सामने रेल कर्मचारी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है. इसमें क्या कार्रवाई हुई. इस मामले में आरपीएफ ने ट्वीट कर बताया कि आवश्यक कार्रवाई हेतु पोस्ट प्रभारी देवरिया को निर्देश दिया जा चुका है.

वायरल वीडियो में दिख रही लड़की खुशबू मिश्रा, 990 रुपए का किया गया चालान

फिर उसी पोस्ट के जवाब में बताया गया कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला खुशबू मिश्रा है. जिन्हें 18629 रांची एक्सप्रेस की एसी कोच में बेटिकट सफर करने के कारण 990 रुपए का चालान काटा गया था. उन्हें देवरिया स्टेशन पर उतरवा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उक्त लड़की यूपी के देवरिया की रहने वाली है. वह बिहार में सरकारी टीचर है. फिलहाल वह सीवान में तैनात है. जहां से देवरिया जाने के दौरान ही उसका टीटीई से बहस हुई और फिर उनसे देवरिया में अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों को बुलाकर स्टेशन पर बवाल काटा.

