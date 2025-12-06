विज्ञापन
शौहर के थे अवैध संबंध, गुस्साई बीवी ने दे डाली सुपारी, एक गलतफहमी और चली गई बेकसूर की जान

उत्तरप्रदेश की रहने वाली जिले के नरपतगंज की शिक्षिका शिवानी कुमारी वर्मा हत्याकांड मामले का अररिया जिला पुलिस ने खुलासा कर लिया है. अरुण कुमार की रिपोर्ट

  • अररिया पुलिस ने शिक्षिका शिवानी कुमारी वर्मा की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है
  • मुख्य साजिशकर्ता हुस्न आरा ने पति के अवैध संबंधों के शक में किसी और शिक्षिका को मारने की साजिश रची थी
  • सुपारी किलर ने लक्षित महिला शिक्षिका के स्थान पर गलतफहमी में शिवानी को गोली मार कर हत्या कर दी
अररिया जिला पुलिस ने नरपतगंज की शिक्षिका शिवानी कुमारी वर्मा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह हत्याकांड 'टारगेट मिस' होने का एक भयावह मामला निकला. मुख्य साजिशकर्ता महिला अपने पति के कथित अवैध संबंधों के कारण किसी और महिला शिक्षिका को मारना चाहती थी, लेकिन सुपारी किलर ने गलती से शिवानी वर्मा को गोली मार दी. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता हुशनन उर्फ हुस्न आरा (पति मो. साकिर) और दो पेशेवर सुपारी किलर मो. मारूफ और मो. सोहेल शामिल हैं.

गलतफहमी में हुई शिवानी की हत्या

अररिया एसपी अंजनी कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता हुस्न आरा ने अपने पति मो. साकिर के प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला नरपतगंज की एक अन्य महिला शिक्षिका के साथ अवैध संबंध होने का शक था. इसी शक के कारण हुस्न आरा ने राजा और छोटू के साथ मिलकर उस महिला शिक्षिका को मारने की साजिश रची.

हत्या को अंजाम देने के लिए राजा और छोटू ने गिरफ्तार शूटर मारूफ और सोहेल को 3 लाख रुपये की सुपारी दी थी. जिस दिन सुपारी किलर मौके पर पहुंचे, लक्षित महिला शिक्षिका अवकाश पर थी. मृतिका शिवानी वर्मा और लक्षित महिला शिक्षिका का स्कूल आने-जाने का रास्ता और स्कूटी का इस्तेमाल एक जैसा था. इसी गलतफहमी में बदमाशों ने शिवानी को ही अपना 'टारगेट' समझ लिया.

3 दिसंबर की सुबह करीब 8:30 बजे, जब शिवानी वर्मा कन्हैली शिव मंदिर के पास से अपनी स्कूटी पर स्कूल जा रही थीं, तब सोहेल ने उन्हें रोककर पीछे से गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी. 

मृतक टीचर शिवानी वर्मा

ऐसे रची गई थी साजिश

गिरफ्तार आरोपी मो. मारूफ ने पूछताछ में स्वीकार किया कि साजिश के तहत सुपारी देते समय लक्षित महिला शिक्षिका का नाम, स्कूटी, गुजरने का मार्ग और समय बताया गया था. एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त खाबदह-दरगाहीगंज होते हुए एनएच से फरार हो गए.

कैसे किया पुलिस ने इतना बड़ा खुलासा?

उत्तरप्रदेश के बाराबंकी जिला, हैदरगढ़ की रहने वाली कन्हैली मध्य विद्यालय में पदस्थापित शिवानी वर्मा की हत्या के बाद उनकी बहन के आवेदन पर नरपतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और सूचना संकलन के आधार पर हत्या में शामिल अपराधियों की पहचान की. 

आरोपियों से क्या बरामद हुआ?

मो. मारूफ (22), मो. सोहेल और मुख्य साजिशकर्ता हुशनन उर्फ हुस्न आरा थी. इनसे एक देशी कट्टा, घटना में प्रयुक्त यामाहा एफजेड बाइक, वारदात के समय पहने गए कपड़े और जूते बरामद हुए हैं. एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है. उन्होंने फारबिसगंज के रामपुर दक्षिण के एक पूर्व मुखिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं. जिन पर कांटेक्ट किलर को प्रश्रय देने का संदेह है.

