बिहार चुनाव 2025: इस बार मुसलमानों को टिकट देने में पिछड़ गई राजद, जानें किस दल ने दिए कितने टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपने 143 उम्मीदारों की सूची जारी कर दी है. इसमें 143 उम्मीदवारों के नाम हैं. राजद ने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है. राजद की इस लिस्ट में नौ मुसलमानों के नाम हैं. विपक्षी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अपने 60 घोषित उम्मीदवारों में 10 मुस्लिमों को टिकट दिया है.

आरजेडी ने कितने मुसलमानों को दिया है टिकट

लंबी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को अपने 143 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की. इस सूची के मुताबिक राजद ने नौ मुसलमानों को टिकट दिया है. यह पहली बार है कि राजद ने इतनी कम संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया है. वहीं राजद की सहयोगी कांग्रेस की ओर से अब तक घोषित 60 उम्मीदवारों में 10 मुसलमानों के नाम शामिल हैं. इस तरह से मुसलमानों को टिकट देने के मामले में कांग्रेस ने राजद से बाजी मार ली है.

वहीं अगर सत्तारूढ़ एनडीए की बात करें तो इस गठबंधन में शामिल दलों ने अब तक केवल पांच सीटों पर ही मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं. इसमें भी सबसे अधिक टिकट नीतीश कुमार की जदयू ने दिए हैं. जदयू की सूची में चार मुसलमान उम्मीदवार शामिल हैं. इनमें दो महिलाएं और दो पुरुष हैं. वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने केवल एक मुसलमान को टिकट दिया है. इसके अलावा एनडीए में शामिल बीजेपी, हम और रालोपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है. बीजेपी 101, हम और रालोपा छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं.

बिहार के 2020 के चुनाव में मुसलमान

अगर हम बिहार की निवर्तमान विधानसभा की बात करें 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 19 मुसलमान विधायक हैं.

अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू ने 10 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था. इसी तरह से आरजेडी ने 17 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे. उनमें केवल आठ ही जीत पाए थे. वहीं कांग्रेस ने 10 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे. उसके केवल चार उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए थे. असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे. उनमें केवल पांच ही जीत पाए थे. इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी.

