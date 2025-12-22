विज्ञापन

श्री राम से कृष्ण-कन्हैया तक, हिंदू देवी देवताओं का किरदार निभा चुके हैं ये मुस्लिम एक्टर, लिस्ट में इरफान खान भी शामिल

इस लिस्ट में दिवंगत एक्टर इरफान खान का भी नाम शामिल हैं. आपको पता है इरफान खान ने कौन सा रोल किया था?

Read Time: 3 mins
Share
श्री राम से कृष्ण-कन्हैया तक, हिंदू देवी देवताओं का किरदार निभा चुके हैं ये मुस्लिम एक्टर, लिस्ट में इरफान खान भी शामिल
हिंदू देवी देवताओं का किरदार निभा चुके हैं ये मुस्लिम एक्टर
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की एक बहुत बड़ी खूबसूरती यह भी है कि इसमें काम करने वाले एक्टर्स अपने काम से कभी जी नहीं चुराते हैं. उन्हें जो भी रोल मिलता है, वो उसे अपने कंफर्ट को देखते हुए खुशी-खुशी निभाते हैं. दरअसल, हम आपको बताने जा रहे हैं उन मुस्लिम एक्टर्स के बारे में, जिन्होंने हिंदू देवी-देवताओं के रोल किये थे और यह चलन आज भी जारी है. जब इन मुस्लिम एक्टर्स ने हिंदू-देवी देवताओं के रोल किये तो उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला था और ये एक्टर्स आज भी अपने इन रोल की बदौलत पहचान रखते हैं.


खलील
एक्टर खलील ने एक नहीं  कई बार भगवान राम और कृष्ण के किरदार निभाए हैं. इन फिल्मों में 'कृष्ण सुदामा', 'सती पार्वती', 'महासती अनुसूया', 'रुक्मिणी हरण' और 'द्रौपदी' के नाम शामिल हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण और राम के किरदार निभाए थे.

सिराज मुस्तफा
साल 1977 में आए शो जय हनुमान में एक्टर सिराज मुस्तफा ने भगवान राम का रोल प्ले किया था. सिराज को इस रोल से जनता का खूब प्यार मिला था. लोग उनमे भगवान की छवि देखने लगे थे.

अदीब

एक्टर अदीब ने 107 साल पहले रिलीज हुई फिल्म लंका हदन में राम का किरदार निभाया था और सिनेमा में यह सबसे पुराने दैवीय रोल में से एक है. इसके बाद माइथोलॉजिकल शो की भरमार होने लगी थी.  

असलम खान
टीवी का सबसे पॉपुलर शो रामायण में वैसे तो कई एक्टर्स ने शानदार रोल प्ले किए थे. वहीं, असलम खान को शो में समुद्र देवता के रोल में देखा गया था, जो बहुत पॉपुलर हुआ था.

इरफान खान
दिवंगत एक्टर इरफान खान को आज भी सिनेप्रेमी बहुत मिस करते हैं. कैंसर के चलते उनका साल 2020 में निधन हो गया था. एक्टर के निधन से उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा सदमा पहुंचा था. एक्टर ने अपने करियर में कई शानदार रोल किए थे, जिसमें टीवी शो जय हनुमान भी शामिल हैं और इस शो में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का किरदार निभाया था. इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं.

संजय खान

आखिर में, बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन के एक्स ससुर और गुजरे जमाने के एक्टर संजय खान को शो जय हनुमान में हनुमान जी के रोल में देखा गया था. इस शो से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी और इस दौरान वह फिल्मों में भी काम करते थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Muslim Actors Hindu God Role, Muslim Actors Role, Irrfan Khan, Sanjay Khan, Muslim Actor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com