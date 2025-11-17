बिहार के बाद अब 2026 में इन 5 राज्यों में चुनाव की बारी, स्थानीय निकाय की भी तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन देश आने वाले महीनों में कई दूसरे राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनावों के साथ एक बार फिर से एक व्यस्त चुनावी दौर में प्रवेश कर रहा है. 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं. साथ ही कुछ राज्यों में स्थानीय निकाय के लिए भी चुनाव होने हैं.

असम में विधानसभा की 126 सीटें, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा की 30 सीटें हैं.

कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं

वर्तमान विधायकों के निधन के कारण रिक्त हुई सीटों को भरने के लिए भी देशभर में कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं. गोवा में, पोंडा निर्वाचन क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व पहले भाजपा के रवि नाइक करते थे, 15 अक्टूबर को उनके निधन के बाद रिक्त हो गया. कर्नाटक का बागलकोट निर्वाचन क्षेत्र, जो पहले कांग्रेस के एचवाई मेती के पास था, 4 नवंबर को मेती के निधन के बाद उपचुनाव में जाएगा.

उपचुनाव की प्रतीक्षा कर रही अन्य सीटों में महाराष्ट्र की राहुरी शामिल है, जो पहले भाजपा के शिवाजी कर्दिले के पास थी, जिनका 17 अक्टूबर को निधन हो गया था. मणिपुर की ताडुबी सीट, जिसका प्रतिनिधित्व पहले नेशनल पीपुल्स पार्टी के एन कायिसी करते थे, 18 जनवरी से रिक्त है.

नागालैंड की कोरिडांग सीट, जो पहले भाजपा के इमकोंग एल इमचेन के पास थी, 11 नवंबर को उनके निधन के बाद रिक्त हो गई. इन सभी उपचुनावों की तारीखों की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

स्थानीय निकाय चुनाव

महाराष्ट्र में, राज्य चुनाव आयोग ने 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनावों की घोषणा की है, जिनकी मतगणना 3 दिसंबर को होगी.

ये चुनाव एक चरणबद्ध प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसमें अंततः नगर निगम, जिला परिषद और पंचायत समितियां शामिल होंगी, जिन्हें राज्य चुनाव आयोग ने जनवरी 2026 के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. ओबीसी कोटे को लेकर चल रहे मुकदमे के कारण ये चुनाव कई सालों से लंबित थे, जिस दौरान कई स्थानीय निकायों का प्रबंधन प्रशासकों द्वारा किया जाता था.

अन्य राज्य भी स्थानीय चुनावों की तैयारी कर रहे हैं. केरल में, स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को दो चरणों में होंगे, जिनकी मतगणना 13 दिसंबर को होगी. इन चुनावों से 2026 के केरल विधानसभा चुनावों की दिशा तय होने की उम्मीद है.

मिज़ोरम में भी स्थानीय चुनाव होंगे, जहां लाई स्वायत्त जिला परिषद के लिए 3 दिसंबर को मतदान होना है. वर्तमान में इस परिषद पर भाजपा का शासन है. अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर नगर निगम के लिए 15 दिसंबर को चुनाव होंगे, जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है.