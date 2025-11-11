सीमांचल में बिहार के इतिहास की बंपर वोटिंग, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद?

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में बंपर वोटिंग हुई है. दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत वोट पड़े हैं. वहीं, पहले चरण में 65.1 प्रतिशत मतदान हुआ था. यानी दूसरे चरण में वोटिंग पर्सेंट और बढ़ा है. दूसरे चरण में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपने अधिकार का भरपूर प्रयोग किया है. सीमांचल के जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में वोटर ने जमकर वोटिंग की है. आजादी के बाद पहली बार बिहार के चुनाव में इतनी वोटिंग हुई है. विधानसभा की 243 सीटों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.
EXIT POLL के नतीजे
|EXIT POLL
|NDA
|महागठबंधन
|जनसुराज पार्टी
|अन्य
|चाणक्य स्ट्रैटजीज
|130-138
|100-108
|0-0
|3-5
|दैनिक भास्कर
|145-160
|73-91
|0-3
|5-7
|DV रिसर्च
|137-152
|83-98
|2-4
|1-8
|JVC
|135-150
|88-103
|0-1
|3-6
|Matrize
|147-167
|70-90
|0-2
|2-8
|P-मार्क
|142-162
|80-98
|1-4
|0-3
|पीपल इनसाइट्स
|133-148
|87-102
|0-2
|3-6
|पीपल पल्स
|133-159
|75-101
|0-5
|2-8
|पोल ऑफ पोल्स
|147
|90
|1
|5
किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग
दूसरे चरण में किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.26 प्रतिशत वोटिंग हुई है. हालांकि, इस आंकड़े में अभी और सुधार हो सकता है क्योंकि ये शाम 5 बजे तक के ही आंकड़े हैं. पूरे बिहार में सीमांचल के चार जिलों में मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. किशनगंज में कुल 04 विधानसभा सीट है.
पूर्णिया दूसरे नंबर पर
सीमांचल का दूसरा जिला पूर्णिया वोटिंग के मामले में दूसरे नंबर पर है. यहां शाम 5 बजे तक 73.79 प्रतिशत वोट पड़े हैं. वोटिंग के लिहाज से पूर्णिया दूसरे नंबर का जिला बना है. पूर्णिया में कुल 07 विधानसभा की सीटें हैं.
अररिया में भी खूब पड़े वोट
अररिया जिले में भी वोटर जमकर घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस जिले में शाम 5 बजे तक 67.79 प्रतिशत वोट पड़े हैं. अभी इस आंकड़े में सुधार होने की गुंजाइश है क्योंकि वोटर अभी भी वहां कतारों में खड़े हैं. अररिया के कुल छह विधानसभा सीट है.
कटिहार भी पीछे नहीं
सीमांचल के एक और जिले कटिहार में भी इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. यहां शाम 5 बजे तक 75.23 प्रतिशत वोट पड़े हैं. कटिहार में कुल 07 विधानसभा सीट हैं . पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं का इन जिलों में काफी जोर रहा था. असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तेजस्वी यादव, गृह मंत्री अमित शाह, सम्राट चौधरी ने इन इलाकों में काफी जोर लगाया था. अब मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है. 14 नवंबर को नतीजों से पता चलेगा कि इस इलाके में वोटर किस करवट बैठे हैं.
