बिहार चुनाव के पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक, NDTV.in अपने पाठकों तक सबसे तेज और सटीक जानकारी पहुंचा रहा था. काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद रिपोर्टर्स से मिल रहे रियल-टाइम अपडेट्स को उसी रफ्तार से हिंदी वेबसाइट पर पब्लिश करना और व्यूअर्स को आसान भाषा में चुनाव के आंकड़े समझाए.

चुनाव मतलब NDTV: बिहार नतीजों की डिजिटल कवरेज में बना नंबर वन एनडीटीवी इंडिया

देश में जब भी चुनावों की बात होती है, तो "चुनाव मतलब NDTV" एक बार फिर सच साबित हुआ. बिहार चुनाव के नतीजों की कवरेज में NDTV इंडिया ने न सिर्फ न्यूज चैनल पर बल्कि डिजिटल स्पेस में भी अपनी बादशाहत साबित की है. सटीक विश्लेषण, पल-पल के अपडेट्स और शानदार कवरेज के दम पर हिंदी वेबसाइट NDTV.in और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की, जिसकी चर्चा अब पूरी मीडिया इंडस्ट्री में हो रही है.

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बजा NDTV इंडिया का डंका

बिहार चुनाव के पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक, NDTV.in अपने पाठकों तक सबसे तेज और सटीक जानकारी पहुंचा रहा था. काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद रिपोर्टर्स से मिल रहे रियल-टाइम अपडेट्स को उसी रफ्तार से हिंदी वेबसाइट पर पब्लिश करना और व्यूअर्स को आसान भाषा में चुनाव से जुड़े आंकड़े समझाए. बिहार चुनाव के दिन NDTV.in पर सामान्य दिन से तीन गुना पाठक जुड़े थे. यानी चुनाव के नतीजे जानने के लिए NDTV के साथ उनका भरोसा और भी पुख्ता हुआ.   

हिंदी वेबसाइट के अलावा बिहार चुनाव नतीजों की कवरेज में NDTV इंडिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मीडिया इंडस्ट्री में टॉप पर थे. नतीजों के दिन Instagram पर 114.5 मिलियन वीडियो व्यूज और YouTube पर 279.7 मिलियन व्यूज के साथ नंबर वन बने. 

ब्रेकिंग न्यूज़ के समय, NDTV इंडिया ने अपनी पकड़ तीनों प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजबूत रखी. X, Instagram और YouTube, तीनों जगह NDTV इंडिया नंबर वन था. जिससे NDTV की पहुंच और भी तेज़ी से बढ़ी. हम वादा करते हैं कि NDTV इंडिया व्यूअर्स का ये भरोसा आगे भी कायम रखेगा. हमें बेशुमार प्यार देने के लिए शुक्रिया!

