Bihar Exit Polls: बिहार में फिर से नीतीश सरकार, महागठबंधन पिछड़ा, जानें किस सर्वे में कौन आगे

बिहार चुनाव के बाद एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आ रहे हैं, उसमें फिर से एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत का अनुमान
  • 5 प्रमुख सर्वे के औसत के अनुसार एनडीए को लगभग 145 से 165 मिल सकती हैं जो स्पष्ट बहुमत है
  • महागठबंधन को 70 से 100 सीटों के बीच सीमित रहने का अनुमान है और उनकी स्थिति पिछड़ती हुई दिख रही है
पटना:

बिहार में विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए (NDA) सरकार बन सकती है. दैनिक भास्कर, Matrize, People's Insight, People's Pulse, और NDTV Poll of Polls — के नतीजे एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं. एनडीए को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन (MGB) अबकी बार पिछड़ता दिख रहा है. 5 सर्वे का औसत साफ बताता है कि NDA को लगभग 145–165 सीटें मिल सकती हैं, जो 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 122 से काफी आगे है.

एजेंसीएनडीएमहागठबंधनजन सुराजअन्य
दैनिक भास्कर145-16073-9105-10
मैटराइज147-16770-900-22-8
पीपल्स इनसाइट133-14887-1020-23-6
पीपल्स प्लस133-15975-1010-52-8
एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स1528425

महागठबंधन पिछड़ता, जन सुराज हाशिए पर

महागठबंधन (RJD, कांग्रेस और वाम दल) को 70–100 सीटों के बीच तक सीमित बताया गया है. वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) को सभी सर्वे में 0 से 5 सीटों के बीच का अनुमान है. अन्य” श्रेणी में AIMIM, HAM, और छोटे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर 2 से 10 सीटें मिल सकती हैं.

एग्जिट पोल का मतलब साफ

  • NDA की सरकार बनना तय
  • सभी एग्ज़िट पोल में BJP–JD(U) गठबंधन को बहुमत से आगे 
  • नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को लगभग दो-तिहाई बहुमत 
  • तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को बड़ा झटका 
  • जन सुराज और अन्य दलों का असर सीमित रहेगा

पांचों एग्ज़िट पोल के आंकड़े मिलाकर यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि

  • बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है
  • एनडीए के लिए भारी जीत, महागठबंधन के लिए निराशाजनक नतीजे
  • मतदाताओं ने विकास, स्थिरता और अनुभव पर भरोसा जताया है
