Bihar Exit Polls: बिहार में फिर से नीतीश सरकार, महागठबंधन पिछड़ा, जानें किस सर्वे में कौन आगे

बिहार में विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए (NDA) सरकार बन सकती है. दैनिक भास्कर, Matrize, People's Insight, People's Pulse, और NDTV Poll of Polls — के नतीजे एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं. एनडीए को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन (MGB) अबकी बार पिछड़ता दिख रहा है. 5 सर्वे का औसत साफ बताता है कि NDA को लगभग 145–165 सीटें मिल सकती हैं, जो 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 122 से काफी आगे है.

एजेंसी एनडीए महागठबंधन जन सुराज अन्य दैनिक भास्कर 145-160 73-91 0 5-10 मैटराइज 147-167 70-90 0-2 2-8 पीपल्स इनसाइट 133-148 87-102 0-2 3-6 पीपल्स प्लस 133-159 75-101 0-5 2-8 एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स 152 84 2 5

महागठबंधन पिछड़ता, जन सुराज हाशिए पर

महागठबंधन (RJD, कांग्रेस और वाम दल) को 70–100 सीटों के बीच तक सीमित बताया गया है. वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) को सभी सर्वे में 0 से 5 सीटों के बीच का अनुमान है. अन्य” श्रेणी में AIMIM, HAM, और छोटे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर 2 से 10 सीटें मिल सकती हैं.

एग्जिट पोल का मतलब साफ

NDA की सरकार बनना तय

सभी एग्ज़िट पोल में BJP–JD(U) गठबंधन को बहुमत से आगे

नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को लगभग दो-तिहाई बहुमत

तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को बड़ा झटका

जन सुराज और अन्य दलों का असर सीमित रहेगा

