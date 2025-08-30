विज्ञापन
चिराग पासवान की पार्टी ने NDA में बढ़ाई बेचैनी! झोली भरकर सीटें मांगीं, वजह भी बताई

एलजेपी (रामविलास) के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने उन खबरों का खंडन भी किया, जिसमें एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले में एलजेपी को 20 सीटें मिलने की बात कही जा रही है.

  • एलजेपी (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 43 से 137 सीटों तक की दावेदारी जताई है
  • अरुण भारती ने बताया कि 2015 में 43 और 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इसलिए बीच की संख्या सम्मानजनक होगी
  • भारती ने एनडीए में लोजपा को 20 सीटें मिलने की खबरों का खंडन करते हुए कहा, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर हलचल है. हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है. एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल होने की चर्चाओं के बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने फिर बड़ा दावा किया है. पार्टी ने 43 से लेकर 137 सीटों तक के लिए अपनी दावेदारी जताई है. इसकी वजह भी बताई है. 

43-137 सीटों को बताया सम्मानजनक

चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी (रामविलास) के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि हम सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मेरी राय है कि 43 से 137 सीटों के बीच में ही सीटें सम्मानजनक होंगी. हालांकि उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत राय भी बताया. 

भारती ने इतनी सीटों की वजह भी बताई

अरुण भारती ने अपनी इस मांग के समर्थन में दलील दी कि 2015 में हम 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2020 में 137 सीटों पर मैदान में उतरे थे. ऐसे में इन दोनों के बीच की सीटें ही हमारे लिए सम्मानजनक होंगी. भारती ने उन खबरों का खंडन भी किया, जिसमें एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले में एलजेपी को 20 सीटें मिलने की बात कही जा रही है. 

अरुण भारती ने कहा कि यह पहली बार होगा, जब हमारी पार्टी जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी. गठबंधन के बड़े दलों की जिम्मेदारी है कि वे सबको सम्मान देकर साथ में चलें. उन्होंने दावा किया कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

'दो दशक की राजनीति तय करेगा ये चुनाव'

भारती का कहना है कि ये चुनाव बिहार में अगले डेढ़-दो दशक की राजनीति को तय करेगा. अगले डेढ़-दो दशक तक बिहार का नेता कौन होगा, यह इस चुनाव से तय होगा. हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लोगों तक ले जा रहे हैं. इसी के तहत चिराग पासवान 4 सितम्बर को मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा में 9 जिले के लोगों को संबोधित करेंगे.

NDA में सीटों के इस फॉर्मूले की चर्चा

एलजेपी भले ही एनडीए के सीट बंटवारे में 20 सीटें मिलने की खबरों को गलत बता रही हो, लेकिन विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि सीटों का फैसला लगभग हो गया है. फॉर्मूले के तहत जदयू 102, भाजपा 101, लोजपा 20, उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 10, जीतन राम मांझी की हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

