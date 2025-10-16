VIDEO: मुझे माफ करना... बिहार चुनाव में टिकट न मिलने पर फफक-फफककर रोए नेताजी, छलका दिल का दर्द

Bihar Chunav Video: बिहार में भाजपा, जेडीयू से लेकर छोटे दलों द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान के बीच अब दावेदारों के दिल टूटने की खबरें भी सामने आने लगी हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें टिकट न मिलने पर LJP(R) नेता अभय सिंह फूट फूटकर रोता दिखा. मोरवा सीट JDU के खाते में जाने से नेताजी के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर गया और फिर झर-झर कर आंसू बहाते हुए और बच्चों की तरह रोते हुए उन्होंने दिल का दर्द बयां कर डाला.

टिकट न मिलने पर फूट-फूट कर रोए LJP(R) नेता अभय सिंह, मोरवा सीट JDU को जाने पर बोले– 'पैसे वालों को मिला टिकट, अब राजनीति से संन्यास'#BiharElection2025 pic.twitter.com/BgbLmzTVr9 — NDTV India (@ndtvindia) October 16, 2025

समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा सीट से लोजपा(रामविलास) के नेता अभय कुमार सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे फूट-फूट कर रोते हुए टिकट बंटवारे में पैसे के लेनदेन का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में अभय सिंह कहते दिख रहे हैं की हमसे ज्यादा किसी ने पैसा दे दिया, इसलिए उसे टिकट मिल गया। अब मैं इस राजनीति से संन्यास लेता हूं। वीडियो के वायरल होते ही यह मामला राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है

दरअसल, 2020 के विधानसभा चुनाव में अभय कुमार सिंह लोजपा(रामविलास) के प्रत्याशी रहे थे और इस बार भी वे मोरवा सीट से दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब एनडीए गठबंधन के तहत चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गईं, तब मोरवा और रोसड़ा सीटें भी उसके हिस्से में थीं। बाद में नीतीश कुमार के नाराज होने के बाद सीट जेडीयू के खाते में चली गई, जहां से पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद को उम्मीदवार बनाया गया

इस फैसले से नाराज अभय सिंह ने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर की और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वीडियो में वे काफी भावुक नजर आ रहे हैं और अपने समर्थकों से राजनीति छोड़ने का इरादा जताते हैं। इस बीच, एनडीटीवी की टीम ने अभय सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल नंबर बंद मिला. फिलहाल उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग टिकट बंटवारे में पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं

इनपुट अविनाश कुमार