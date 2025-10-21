विज्ञापन
बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज, योगी, हिमंत, मोहन और पुष्कर वाला दांव समझिए

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचाकरों की फौज उतार दी है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को मैदान में उतारा है. एमपी के सीएम मोहन यादव भी एमपी मॉडल का जिक्र बिहार के चुनाव प्रचार में कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों को बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया है. इनके रोड शो होंगे , जनसभाएं होंगी , डोर तो डोर  कैंपेन होगा. हर स्टार प्रचारक की अपनी अलग पहचान है अलग यूएसपी है. अपनी फैन फॉलोइंग है. बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों में अपने सभी मुख्यमंत्रियों को भी मैदान में उतारा है. कोई मुख्यमंत्री हिंदुत्व का हार्डकोर  समर्थक है तो कोई विकास का.

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश 

योगी भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में से एक हैं , बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मजबूती से प्रचार कर रहे हैं. योगी को मैदान में उतारने से भाजपा को कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से उनकी हार्डकोर हिंदुत्व छवि, कानून-व्यवस्था पर जोर और विपक्ष पर हमलों पर आधारित हैं. योगी की ‘बुलडोजर बाबा' वाली छवि और हिंदुत्व की राजनीति बिहार में हिंदू मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है. वे विकास बनाम धार्मिक मुद्दों जैसे बुरका विवाद पर जोर देकर आरजेडी-कांग्रेस को निशाना बनाते हैं, जो भाजपा के कोर वोट बैंक को मजबूत करती है.

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड 

पुष्कर सिंह धामी भी  बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं. उनकी भागीदारी से भाजपा को कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से उनकी युवा छवि, विकास-केंद्रित नेतृत्व और विपक्ष पर हमलों पर आधारित हैं. धामी उत्तराखंड मॉडल को बिहार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहां उन्होंने पारदर्शी शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे हाईवे विस्तार, वंदे भारत ट्रेनें और कल्याण योजनाओं का जिक्र किया. वे कहते हैं कि मोदी-नीतीश के नेतृत्व में बिहार ‘डबल इंजन' से विकसित होगा, जबकि विपक्ष के पास विकास का कोई विजन नहीं.      

हिमंता बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, असम  

हिमंता  भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारक, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं. वे भाजपा की 40 स्टार कैंपेनर्स की सूची में शामिल हैं और चंपारण जैसे क्षेत्रों में भाषण दे चुके हैं. उनकी भागीदारी से भाजपा को कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से उनकी आक्रामक शैली, विकास-केंद्रित नेतृत्व, विपक्ष पर हमलों और रणनीतिक कौशल पर आधारित हैं. सरमा असम मॉडल को बिहार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहां उन्होंने शांति, विकास और कानून-व्यवस्था पर जोर दिया है. चंपारण में दिए भाषण में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं.

मोहन यादव , मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश 

मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारक, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मजबूती से प्रचार कर रहे हैं। वे 16-17 अक्टूबर को पटना , गया और हिसुआ जैसे क्षेत्रों में रैलियां कर चुके हैं. उनकी भागीदारी से भाजपा को कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से उनकी यादव समुदाय की पृष्ठभूमि, विकास-केंद्रित नेतृत्व, विपक्ष पर आक्रामक हमलों और एनडीए की एकजुटता पर आधारित हैं।

ये चारों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ , पुष्कर सिंह धामी , हेमंता विश्वा सरमा और मोहन यादव इनकी बिहार चुनाव में अपनी अलग अलग पब्लिक अपील है और अपनी अलग फैन फॉलोइंग हैं जो इनके रोड शो में , इनके भाषणों में दिखता है. प्रमुख रूप से कट्टर हिंदुत्व के साथ साथ विकास और सुदृढ़ कानून व्यवस्था का संगम है इन चारों की जोड़ी. जो बिहार चुनाव में बीजेपी को वोट बटोरने में मदद कर सकती है.
 

