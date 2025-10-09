Bihar Election NDA Seat Sharing Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल कोशिशों में जुटा है. कहीं सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही तो कोई उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रहा है. एक तरफ एनडीए और तेजस्वी खेमे में सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है. बंटवारे पर खटपट बढ़ती नजर आ रही है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को पटना में इमरजेंसी बैठक बुलाई है. जबकि चिराग खुद दिल्ली जा रहे हैं. वहीं नीतीश कुमार भी पटना में सुबह 10 बजे बैठक करने जा रहे हैं. वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी गुरुवार को बिहार की 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी.
Bihar Chunav Live: कांग्रेस ने तय किए 25 उम्मीदवारों का नाम-सूत्र
एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बुधवार को पटना में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई जबकि कांग्रेस ने पार्टी उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए दिल्ली में बैठक की. माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं.
Bihar Chunav Live: विपक्षी खेमे में भी सीट बंटवारे पर रार
विपक्षी गठबंधन भी बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अपने-अपने सहयोगी दलों के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत में जुटा हुआ है. दरअसल घटक दल अधिक सीट दिए जाने की मांग कर रहे हैं.
Bihar Chunav Live: जन सुराज 100 सीटों पर करेगी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी गुरुवार को बिहार चुनाव के लिए 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी.
Bihar Chunav Live: अनंत सिंह 14 अक्टूबर को करेंगे नामांकन
बिहार चुनाव को लेकर मोकामा से अनंत सिंह ने ऐलान किया है कि वह 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे.
Bihar Chunav Live: क्यों नाराज हैं चिराग पासवान?
सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान सीटों के बंटवारे से पहले जेडीयू के कुछ उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की तिथि घोषित किए जाने से नाराज हैं.
Bihar Chunav Live: पटना में आज LJP की इमरजेंसी बैठक
लोजपा (रामविलास) ने गुरुवार सुबह 10 बजे पटना में इमरजेंसी बैठक बुलाई है. इस बैठक में पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है. इस बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने गुरुवार को पटना में आपात बैठक बुलाई है.जबकि चिराग खुद दिल्ली जा रहे हैं.
