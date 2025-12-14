शिल्पा शेट्टी के पब में हंगामा करते दिखा बिग बॉस का पूर्व कंटेस्टेंट, पुलिस ने शुरू की जांच

बेंगलुरु में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के एक पब में गुरुवार को किसी बात को लेकर कुछ लोगों में जमकर बहसबाजी हो गई और इस दौरान धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें बिग बॉस का एक पूर्व कंटेस्टेंट भी हंगामा करते हुए दिख रहा है..पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. ये मामला सेंट मार्क रोड पर बास्टियन पब का हैं. बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर को कस्टमर्स के एक ग्रुप के बीच बहस हो गई थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बिल चुकाने को लेकर हुई मामूली बहस झगड़े में बदल गई. जिसके बाद पब के स्टाफ ने बीच-बचाव करके हालात को काबू में किया.

वायरल वीडियो में बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और एक टेलीविजन एंकर के पूर्व पति, बिजनेसमैन सत्या नायडू भी दिख रहे हैं. सत्य नायडू ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा, वह दोस्तों के साथ डिनर के लिए पब गए थे. बिल भरते समय कुछ दिक्कत हुई थी. लेकिन इस दौरान किसी तरह की मारपीट नहीं हुई है.

इस मामले पर बयान देते हुए सेंट्रल डिवीज़न के DCP ने कहा कि पुलिस ने घटना का खुद संज्ञान लिया है और इसमें शामिल लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है. अधिकारी फुटेज और बयानों की जांच कर रहे हैं. अगर कोई गंभीर अपराध पाया जाता है तो केस दर्ज किया जाएगा.

बात दें शिल्पा शेट्टी ने साल 2019 में रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की थी. रंजीत बिंद्रा बास्टियन ब्रांड के फाउंडर हैं.