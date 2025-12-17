शिल्पा शेट्टी के बेंगलुरु पब पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा, जानें क्या है पूरा मामला

- इनकम टैक्स विभाग ने बेंगलुरु के सेंट मार्क्स रोड स्थित शिल्पा शेट्टी के ‘बैस्टियन पब’ पर छापा मारा
- छापेमारी टैक्स चोरी की जांच के तहत की गई, जिसमें वित्तीय दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच शामिल थी
- विभाग ने पब के कर्मचारियों से पूछताछ की और आयकर भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की
इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के स्वामित्व वाले बेंगलुरु स्थित ‘बैस्टियन' पब पर छापा मारा. यह पब सेंट मार्क्स रोड पर स्थित है और शहर के सबसे महंगे पब्स में गिना जाता है. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई टैक्स चोरी के आरोपों की जांच के तहत की गई है. जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स अधिकारियों ने सुबह से ही पब में निरीक्षण शुरू कर दिया.
विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की. बताया जा रहा है कि पब के संचालन से जुड़े आयकर भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया. छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग की टीम में दस से अधिक अधिकारी शामिल थे.
#WATCH | Karnataka | Income Tax Officials raid Bastian Garden City pub in Bengaluru owned by actress Shilpa Shetty Kundra pic.twitter.com/ohvnMQReWO— ANI (@ANI) December 17, 2025
अधिकारियों ने पब के कर्मचारियों से पूछताछ भी की है. फिलहाल जांच जारी है और विभाग ने इस मामले में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
‘बैस्टियन' पब मुंबई में भी अपनी मौजूदगी के लिए जाना जाता है और शिल्पा शेट्टी का नाम इस ब्रांड से जुड़ा हुआ है. बेंगलुरु में इसकी शुरुआत के बाद से यह हाई-प्रोफाइल ग्राहकों के बीच लोकप्रिय रहा है. हालांकि, टैक्स चोरी के आरोपों पर अभिनेत्री या उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
ये भी पढ़ें-: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं