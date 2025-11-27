विज्ञापन
मिज़ोरम - म्यांमार बॉर्डर पर ED की बड़ी कार्रवाई, बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़

ED की जांच मिज़ोरम पुलिस की उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें 4.724 किलो हेरोइन बरामद हुई थी. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपये बताई गई थी.

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मिजोरम-म्यांमार बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं. डायरेक्टरेट ऑफ़ एन्फ़ोर्समेंट  की आइज़ॉल सब–ज़ोनल टीम ने मिज़ोरम के आइज़ॉल और चंपाई, असम के करीमगंज के श्रीभूमि और गुजरात के अहमदाबाद में एक साथ बड़ी छापेमारी की. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम क़ानून के तहत की गई है. ED की जांच मिज़ोरम पुलिस की उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें 4.724 किलो हेरोइन बरामद हुई थी. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपये बताई गई थी. इस मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया था.जांच में कई अहम वित्तीय लिंक सामने आए.

गुजरात की कुछ कंपनियों ने मिज़ोरम की कंपनियों को Pseudoephedrine टैबलेट्स और Caffeine Anhydrous सप्लाई की थी.ये दोनों पदार्थ मेथामफेटामाइन (Meth) बनाने में इस्तेमाल होते हैं.मिज़ोरम की कंपनियों के तार कोलकाता की कई शेल कंपनियों से भी मिले हैं, जो कैफीन की बड़ी सप्लाई में शामिल थीं.

ED के अनुसार मेथ बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर भारत से म्यांमार भेजे जाते हैं, जहां बड़े पैमाने पर मेथामफेटामाइन की अवैध फैक्ट्रियां काम करती हैं. इसके बाद तैयार ड्रग्स म्यांमार से फिर भारत में भेजी जाती हैं  जिसका सबसे बड़ा रास्ता मिज़ोरम है, जो एक बेहद संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है.जांच में पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन हुए हैं.कैश डिपॉजिट भी असम, मिज़ोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों से किए गए थे.इन हवाला ऑपरेटरों से ED की पूछताछ जारी है.ED की तलाशी में ₹35 लाख नकद,कई मोबाइल/लैपटॉप सहित डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज़ मिले हैं. सभी डिजिटल डेटा की जांच की जा रही है.ED ने बताया है कि पूरे मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग तस्करी नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है और आगे और बड़ी कार्रवाइयां संभव हैं. 

